3438 دولار لأونصة الذهب في قفزة جديدة مع التوترات السياسية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، لتسجل أعلى مستوى في شهر، مع ازدياد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وأعلان إسرائيل، صباح الجمعة، أنها ضربت أهدافًا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود عيان بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه اللحظة بأنها “لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل”، وقال إن بلاده تستهدف أيضًا علماء إيرانيين يعملون على تطوير قنبلة نووية ومصانع صواريخ في عملية ستستمر لأيام.

ونقلت رويترز اليوم الجمعة أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% ليصل إلى 3,428.28 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 7 مايو في وقت سابق من الجلسة. وقد حقق الذهب مكاسب تجاوزت 3.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.4% لتصل إلى 3,449.60 دولارًا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي إم تريد: “لقد أدى هذا الارتفاع الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى تحويل التركيز عن مفاوضات التجارة في الوقت الحالي، حيث لجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن ردًا على ذلك”.

وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ، مشيرةً إلى هجمات صاروخية وطائرات مسيرة متوقعة من طهران، ويستعد الجيش الأمريكي لمختلف الاحتمالات في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساعدة المحتملة في إجلاء المدنيين الأمريكيين، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته. قال ووترر: “ارتفع سعر الذهب متجاوزًا مستوى المقاومة عند 3400 دولار أمريكي إثر أنباء الغارات الجوية، وقد يشهد مزيدًا من الارتفاع في حال استمرار التصعيد”.

في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي وتراجع ضغوط التضخم، استقر عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة عند أعلى مستوى له في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، بينما ساعد تباطؤ الطلب المحلي في كبح أسعار المنتجين في مايو.

جاءت البيانات الصادرة بعد يوم من إعلان وزارة العمل عن ارتفاع معتدل في أسعار المستهلك في مايو، مما عزز التوقعات بخفض سابق لأسعار الفائدة.

وفي أسواق أخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 36.33 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% ليصل إلى 1285.21 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 1055.21 دولارًا. كانت المعادن الثلاثة في طريقها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية.