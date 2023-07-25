34 قتيلا على الأقل ودمار في حرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر

/ أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن حصيلة ضحايا الحرائق التي طالت عدة ولايات في الجزائر وصلت إلى 34 شخصًا بعد وفاة 10 من أفراد الجيش و9 مدنيين.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الصدد، إن أعمال الحماية المدنية مستمرة على مستوى 11 ولاية تشهد حرائق حاليًا، بمشاركة 8000 عنصر و529 شاحنة.

وأشار البيان إلى استمرار الطلعات الجوية لإطفاء الحرائق من خلال الطائرات المستأجرة والطائرة التابعة للقوات الجوية الجزائرية، مؤكدًا أن العمل يتواصل على مستوى المناطق المتضررة رغم الظروف المناخية الصعبة بفعل الرياح القوية والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة.

وعبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في ضحايا حرائق الغابات التي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الجزائرية وشعبها الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.