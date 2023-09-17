34 دعوى قضائية تقنية ضد هيئة سعودية

بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقامة ضد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال العام الماضي 34 دعوى قضائية، وبلغ عدد الدعاوى ضد قرارات الهيئة الفردية 26 دعوى، بينما بلغ عدد الدعاوى ضد قرارات الهيئة التنظيمية 8 دعاوى.





وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة أن الأحكام النهائية الصادرة لصالح الهيئة بلغت 37 حكمًا، بينما كان عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الهيئة حكمين، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالترافع أمام الجهات القضائية؛ وذلك لحرصها على تطبيق قراراتها وفقا للأنظمة وحماية مركزها القانوني والتصدي للدعاوى المقامة ضـد قراراتها التنظيمية وإجراءاتها الأخرى دفاعا عما اتخذته من قرارات في تنظيمها للقطاع، بما ينعكس على المكتسبات التنظيمية المؤدية إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المستخدمين والوصول إلى قطاع تنافسي عادل وناضج، وعلى هذا الأساس صدرت الأحكام القضائية المؤكدة لموقف الهيئة القانوني السليم وصحة تنظيمها للقطاع.





وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الجولات التفتيشية بهدف التحقق من تطبيق أنظمة الهيئة وقراراتها وضبط أي ممارسات مخالفة لها، وذلك في العديد من النطاقات ضمن اختصاص الهيئة الرقابي، وشملت الجولات التفتيشية مقدمي الخدمة المرخصين والمسجلين لدى الهيئة، وكذلك أسواق ومحلات الاتصالات، إضافة إلى رصد مواقع أجهزة الاتصالات المخالفة وسحبها من الاستخدام لمنع ما تحدثه من أضرار على شبكات الاتصالات العامة، كما شملت أعمال التفتيش منصات البيع الإلكترونية لرصد الإعلانات المخالفة لنظام الاتصالات.