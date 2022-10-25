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3,3 مليار دولار أرباح جنرال موتورز في 3 أشهر بارتفاع 37%

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خط انتاج سيارات كاديلاك
خط انتاج سيارات كاديلاك

قفزت أرباح شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات بنسبة 37% إلى 3,3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، مع تعافي الإنتاج من مشاكل سلسلة التوريد في العام السابق واستمرار مشترو السيارات في دفع ثمن السيارات الجديدة.

وجاء تحقيق هذه الأرباح مدفوعاً بالمبيعات الضخمة لشاحنات البيك أب الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الإستخدامات، أكبر الفئات المدرة للأموال في الشركة. وقفزت الإيرادات بنسبة 56% إلى مستوى قياسي ربع سنوي قدره 41,9 مليار دولار ، حيث عملت شركة صناعة السيارات من خلال تراكم المركبات التي لم تكن قادرة على شحنها في الربع السابق بسبب نقص قطع الغيار.

وأكدت جنرال موتورز توقعاتها لأرباح العام بأكمله والتي تتراوح بين 13 مليار دولار و 15 مليار دولار في الأرباح قبل خصم الضرائب المعدلة. وارتفعت أسهم جنرال موتورز بنسبة 3.7% في تعاملات ما قبل السوق.

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