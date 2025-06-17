320 مليون دولار لبناء أكبر ملعب كرة قدم في العالم

جرى مؤخرا منح تحالف مشترك من مقاولين مغربيين عقد بناء بقيمة 320 مليون دولار لبناء ملعب الحسن الثاني الكبير، الذي سيُقام عليه كأس العالم لكرة القدم 2030. ونالت شركتي TGCC (الأشغال العامة للإنشاءات في الدار البيضاء) وSGTM (الشركة العامة للأشغال في المغرب) صاحبتي العرض الوحيد المقدم، حق بناء المنشأة الضخمة. وصُمم ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، المغرب، بالتعاون مع شركة بوبيولوس للهندسة المعمارية، بالتعاون مع شركة أوالالو+تشوي للهندسة المعمارية، ويتسع لـ 115 ألف متفرج، ليكون أكبر ملعب كرة قدم في العالم. وسيبنى على موقع مساحته 100 هكتار في منطقة المنصورية بإقليم بنسليمان، على بُعد 38 كيلومترًا شمال الدار البيضاء. وتبلغ مدة العقد 30 شهرًا من تاريخ بدء البناء ومن المتوقع اكتمال أعمال البناء بحلول عام 2028.. وسيكون هذا الملعب متوافقًا تمامًا مع جميع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع إمكانية استضافة نهائي كأس العالم 2030، بعد اختيار المغرب لاستضافة البطولة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. يستوحي تصميمه اللافت من التجمع الاجتماعي التقليدي في المغرب المعروف باسم “الموسم”. يقع ملعب الملعب الواسع وسلسلة من الحدائق النباتية تحت سقف خيمة ضخمة من شبكة ألمنيوم فريدة من نوعها، تبرز كتداخل في المناظر الطبيعية الحرجية.

المعطيات الأساسية

فازت شركتا البناء المغربيتان العملاقتان TGCC (الأشغال العامة للإنشاءات في الدار البيضاء) وSGTM (الشركة العامة للأشغال في المغرب) بالعقد الثاني لمشروع ملعب الحسن الثاني الكبير في الدار البيضاء

القيمة: تبلغ قيمة العقد 3.2 مليار درهم مغربي (حوالي 320 مليون دولار أمريكي).

نطاق العمل: تشمل مسؤوليات TGCC وSGTM أعمال البناء الثقيلة، والعزل المائي، والهياكل الفولاذية، والتشطيبات الداخلية، وأعمال النجارة.

الموقع: يُبنى الملعب على مساحة 100 هكتار في منطقة المنصورية بإقليم بنسليمان، على بُعد حوالي 38 كيلومترًا شمال الدار البيضاء.

السعة: عند اكتماله، صُمم ملعب الحسن الثاني الكبير لاستيعاب 115,000 متفرج، مما يجعله من المتوقع أن يكون أكبر ملعب في أفريقيا وواحدًا من أكبر الملاعب في العالم.

تاريخ الانتهاء المتوقع: يهدف الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF) إلى إكمال المشروع بحلول ديسمبر 2027.

ومن المتوقع أن يستغرق البناء 30 شهرًا من تاريخ البدء.

الغرض: يُعد الملعب استثمارًا وطنيًا استراتيجيًا في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وسيكون مكانًا مركزيًا للبطولة.

المجمع العام: سيكون الملعب جزءًا من مجمع رياضي أوسع يضم ملاعب تدريب وفندقًا ومركز مؤتمرات وملعبًا لألعاب القوى وقاعة رياضية وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة ومنطقة لعب ومركزين للتسوق وأربعة مواقف سيارات.

التصميم: صمم الملعب شركة بوبيولوس المعمارية الأمريكية، وشركة أوالاللو+تشوي الفرنسية. استوحي تصميمه من الخيام المغربية التقليدية المستخدمة في المواسم (المهرجانات الثقافية).





