السيد العزوني

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315% زيادة في عدد أصحاب الزي الأسود بالسعودية

السيد العزوني
وزارة العدل السعودية
وزارة العدل السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية زيادة هائلة في عدد المحامين (أصحاب الزي الأسود) المسجلين في البلاد.

ووفقا لوزارة العدل، ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315 في المائة مقارنة بعام 2016.

وقال ممثل الوزارة إن عدد التراخيص الممنوحة للمحامين هذا العام بلغ 15936، مقارنة بـ 3844 في عام 2016.

وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سن برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.

وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من عام للماجستير إلى عامين للبكالوريوس، حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محاميا ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.

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