3000 غرفة فندقية هدف صفقة بين أكور العالمية والقمة للضيافة التابعة لمجموعة بن داوود

أعلنت مجموعة “أكور” العالمية، أحد أكبر مشغّلي الفنادق في العالم وأكبر مشغل فنادق في المملكة العربية السعودية، عن اتفاقية لتطوير محفظة ضخمة تضم أكثر من 3000 غرفة فندقية في المملكة العربية السعودية، بموجب اتفاق مع شركة القمة للضيافة المملوكة لمجموعة بن داود للاستثمار. ستقدم أكور علاماتها التجارية الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية عبر مجموعة متنوعة من المشاريع، تشمل فنادق المدن والشقق الفندقية والمنتجعات والعقارات المصممة لخدمة السياحة الدينية. وستشمل المرحلة الأولى أربعة مشاريع رئيسية، بما في ذلك فندق سويس أوتيل جديد البناء في جدة، يضم 288 غرفة، ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ومن المقرر افتتاحه في عام 2029. وفي الوقت نفسه، ستستقبل المدينة المنورة فندق موفنبيك جديد البناء، يضم 1015 غرفة، في شمال غرب المدينة، ويوفر اتصالاً ممتازًا عبر طريق أبي بكر الصديق، ووصولاً سهلاً إلى المسجد الحرام، ومن المقرر افتتاحه أيضًا في عام 2029.

الدكتور عبد الرزاق بن داود، رئيس مجلس الإدارة صرح عقب الإعلان عن الاتفاقية قائلاً: “من خلال بن داود للاستثمار والشركات التابعة لها، نفخر برسم ملامح فصل جديد في مسيرة الضيافة في المملكة. وتؤكد شراكتنا مع أكور التزامنا بأن نصبح شركة رائدة على المدى الطويل في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة، مستفيدين من إرثنا العريق في قطاع التجزئة لإنشاء وجهات سياحية تخدم ملايين الزوار لسنوات عديدة قادمة. وتُعد هذه التطورات جزءًا من رؤية مستقبلية تضمن بقاء المملكة العربية السعودية في طليعة السياحة العالمية.” وقال دنكان أورورك، الرئيس التنفيذي لقسم الفنادق الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في أكور: “تمثل شراكتنا مع شركة القمة للضيافة التابعة لشركة بن داود للاستثمار التزامًا مشتركًا بدعم أجندة المملكة السياحية الطموحة، والتي تتميز بالابتكار والحجم والطابع الثقافي. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنقدم مجموعة متنوعة من المشاريع، حيث سيُسهم الإطلاق الأول في توفير أكثر من 3000 غرفة، مما يعزز مكانة أكور كعامل محفز لتحول قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030. وستضع محفظتنا معايير جديدة للسفر الديني والترفيهي، مما يُعزز تجربة ملايين الزوار، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية رائدة لعقود قادمة.”

تدير أكور حاليًا 46 فندقًا وشققًا فندقية تحمل علامات تجارية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تضم أكثر من 18000 غرفة عبر 15 علامة تجارية. تتمتع المجموعة بأكبر حضور بين مشغلين دوليين في الأسواق الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تدير 14 فندقاً تمثل أكثر من 12600 مفتاح مع مجموعة مخصصة توفر قدرات محددة للسوق في المبيعات والتوزيع والتسويق والعلاقات العامة بالإضافة إلى الوظائف الأساسية لاستهداف المسافر الديني. ويُرسّخ هذا دور بن داود للاستثمار كمستثمر رائد في تحوّل قطاع الضيافة في المملكة، مؤكدًا تحوّلها وتوسّعها من إرثها في مجال التجزئة إلى أن تصبح رائدةً على المدى الطويل في مجال الاستثمار الفندقي. خصص جزء كبير من المشروع للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك تشييد فنادق جديدة وتجديد فندقين قائمين وهما فندق إيبيس ستايلز مكة مسفلة وفندق ميركيور مكة شيشة، بهدف تحسين إمكانية وصول الحجاج. يُبرز هذا استثمارًا مُركّزًا في قطاع رئيسي من قطاعات السياحة السعودية. أكثر من 3000 غرفة في فنادق فاخرة ومتوسطة واقتصادية في مدن رئيسية مثل جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورةمشروعًا ضخمًا يعزز بشكل كبير حضور أكور ودور بن داود في هذا القطاع.

يذكر أن أكور تدير شبكة تضم أكثر من 5,500 فندق في 110 دول، ونحو 800,000 غرفة فندقية، وأكثر من 290,000 موظف من 170 جنسية. كما تشمل محفظة المجموعة أكثر من 40 علامة تجارية متنوعة.