300 مليون دولار استثمار بلنكس بالذكاء الاصطناعي لتعزيز ابتكارات العملات الرقمية

أعلنت BingX، المنصة العالمية الناشطة في تداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن خطتها الاستراتيجية المرحلية الطموحة BingX AI Evolution احتفالاً بمرور 7 سنوات على تأسيسها. وتوجه الخطة الاستراتيجية النوعية تركيزها نحو الذكاء الاصطناعي وتضعه كأساس متين للارتقاء بالابتكار وتعزيز كفاءة الخطط التشغيلية، الأمر الذي يطلق تحولاً استراتيجياً طموحاً باستثمار قدره 300 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث لمقبلة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها ومنظومتها ككل.

وتؤكد هذه المبادرة الفريدة من نوعها على رسالة المنصة الرامية لرسم ملامح جديدة لعالم العملات الرقمية بناءً على قدرات الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة التقدم البنّاء في قطاع الويب 3.0 من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب تجربة المستخدم، وعمليات المنصة، وعلاقات التعاون المستقبلية في القطاع.

وفي هذا السياق، قالت فيفيان لين، رئيسة قسم المنتجات في BingX: “يسعدنا الإعلان عن هذا التحول النوعي مع احتفالنا بمرور 7 سنوات على تأسيس منصتنا. ونؤمن بأن أهمية هذه الخطة تتجاوز مجرد تحديث منتجاتنا، إذ تجسد مساراً استراتيجياً طموحاً نحو آفاق أكثر رحابة في عالم الويب 3.0 والعملات الرقمية. ونحن على ثقة بأن الذكاء الاصطناعي سيغدو ركيزة أساسية في المستقبل وسيكون محرك تطورنا، وسيسهم بخلق تجارب أكثر سرعة وذكاءً. فرؤيتنا لمنصة BingX هي جعلها أكثر من مجرد منصة تداول، لتكون مكان يشعر فيه المستخدمون بأنهم يحظون بأفضل مستويات الدعم مع أدوات ذكية في متناولهم عند كل محطة من تجربة استخدامهم. وبينما تتصاعد أهمية ودور الذكاء الاصطناعي يوماً تلو الآخر، من الأهمية بمكان أن يبقى الابتكار منسجماً مع احتياجات المستخدمين وقادراً على ترسيخ ثقتهم على المدى الطويل. وهذا بالضبط مع يدفع التزامنا بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على أكمل وجه ممكن في عالم العملات الرقمية بأسلوب طموح ومسؤول في آن واحد”.

الذكاء الاصطناعي رفيق المستخدم في كافة محطات رحلته

ستعمل BingX على إدخال الذكاء الاصطناعي في كل جوانب تجربة الاستخدام، وستبدأ بإدخال أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المستخدمين في سيناريوهات عديدة. ومن المعلومات المباشرة حول سوق العملات الرقمية وتقييم وضعية التداول إلى اقتراحات التداول الذكية وتحليلات مخصصة للمتداولين، تأتي الأداة مصممة لمساعدة المستخدمين على التداول بأسلوب أكثر ذكاءً وبثقة عالية. كما تعالج هذه الأداة المخاوف الشائعة مثل حالات الغموض التي تهيمن على الأسواق والاستراتيجيات المعقدة. ويجسد ذلك أول خطوة لجعل الذكاء الاصطناعي رفيقاً حقيقياً للمستخدمين في كافة محطات رحلتهم.

وستعمل BingX Labs على تسريع وتيرة الاستثمارات في مشاريع الويب 3.0 المعتمدة على الذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها، واحتضان الابتكارات التي تسهم بربط التقنيات اللامركزية بقدرات تعلم الآلة.

الذكاء الاصطناعي في صلب عمليات BingX

تتطلع BingX في المستقبل القريب لتغدو شركة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي ضمن كافة مفاصل عملياتها، وثقافتها، وعملية اتخاذ قراراتها. ومن العمليات الداخلية إلى التوجه الاستراتيجي، سيكون الذكاء الاصطناعي أساساً لخطط المنصة وإجراءاتها ومسارات نموها.

ويتخطى نطاق رؤيتها عمليات منصة التداول، إذ تلتزم BingX بلعب دور قيادي في تأسيس منظومة مسؤولة ومرنة ومتكاملة العمليات للويب 3.0 والذكاء الاصطناعي. وعبر علاقات تعاون وثيقة مع شركاء القطاع، تهدف المنصة للمشاركة في صناعة أطر عمل تضمن مواءمة الابتكار مع بروتوكولات الأمان والمبادئ الأخلاقية والمعايير المشتركة.

الذكاء الاصطناعي مقابل الويب 3.0: استشراف مستقبل ذكي للعملات الرقمية

تدرك BingX بأن الموهبة هي القلب النابض لهذا التحول وتهدف في هذا الإطار لتكون الوجهة المفضلة للأفراد الباحثين عن الريادة والتوصل للاكتشافات المقبلة في هذا القطاع الديناميكي. وفي ذات الوقت، ستؤسس المنصة معهداً مخصصاً لبحوث وابتكارات الذكاء الاصطناعي، على أن يكون قادراً على تحفيز الاكتشافات السباقة التي تخوض في العلاقة الوثيقة بين الذكاء الاصطناعي والويب 3.0. وتعكس هذه المبادرة التزام BingX برؤيتها بعيدة الأمد لاستشراف المستقبل المنشود في هذا القطاع الحيوي.

إن مسيرة النمو اللافتة التي تسجلها BingX تبرهن التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي، لاسيما وأن المنصة تخدم اليوم أكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم وتحتل مرتبة بين أفضل 5 منصات لتداول مشتقات العملات الرقمية. وعبر BingX Labs، تم استثمار أكثر من 15 مليون دولار بالفعل لتسريع وتيرة الابتكار ودعم منظومة الويب 3.0 على نطاق أوسع. وبينما تخطو BingX بثقة نحو المرحلة المقبلة، سيواصل نهجها القائم على الذكاء الاصطناعي صناعة اقتصاد رقمي متصل أكثر ذكاءً وشمولاً، وستمضي في عملها الهادف مع إلهام التقدم، وإيجاد طرق أكثر كفاءة وجدوى لصناعة مستقبل العملات الرقمية القائم على الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي.