 300 قمر صناعي أمريكي وأوروبي وصيني.. آلية دولية مبتكرة لرصد الانبعاثات

تفرض المخاوف العالمية المتعلقة بزيادة الانبعاثات الحرارية كأبرز مسببات التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض والجهود العالمية في هذا الشأن ابتكار أدوات جديد لقياس الانبعاثات لتكون بمثابة إنذار مبكر لعلاج الأزمة.

أداة جديدة لرصد ومتابعة الانبعاثات، أطلق عليها “كلايميت ترايس” تم الكشف عنها، على هامش مؤتمر المناخ cop 27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية.

ما هي آلية “كلايميت ترايس”؟

اعتمادا على الذكاء الاصطناعي لجمع كميات كبيرة جدا من البيانات وتحليلها، تستخدم “كلايميت ترايس” التي يشرف عليها ائتلاف يضم مختبرات أبحاث وشركات ومنظمات غير حكومية.

وقد مُوِّلت الآلية الجديدة في البداية بفضل هبّة من محرك البحث العالمي “غوغل” لتوفير إمكانيات هائلة لجمع المعلومات والبيانات التي كشف عنها نائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور، أحد مؤسسي هذا المشروع، وكان أبرزها:

وتقوم أداة “كلايميت ترايس” بفضل بيانات تُجمع عبر الأقمار الاصطناعية خصوصا، انبعاثات أكثر من 72 ألف موقع في العالم في قطاعات مختلفة من صناعات ثقيلة وزراعة وإنتاج الطاقة ونقل ونفايات ومناجم، بحسب القائمين على المشروع الدولي.

• يوفر بيانات الانبعاثات عبر 300 قمر اصطناعي.

• الابتكار ثمرة تعاون وكالتي الفضاء الأمريكية والأوروبية وبرنامج غاوفن الصيني.

• أكثر من 11 ألف مجس مادي وقواعد بيانات مختلفة تعمل عبر الآلية الجديدة.

• يمكن الوصول إلى كل البيانات مجانا لا سيما عبر خارطة تفاعلية.

• ستُحدَّث البيانات الواردة في “كلايميت ترايس” شهريا في البداية ومن ثم أسبوعيا.

تحرك يواجه التغيرات المناخية

المشروع يُعد ثمرة تعاون دولي في مواجهة التغيرات المناخية، ويقول آل غور الحائز جائزة نوبل للسلام، وهو أحد السياسيين البيئيين الرائدين في العالم: إن الآلية الجديدة تستهدف “اعتماد الشفافية والتعاون والمسؤولية المضاعفة من أجل التحرك المناخي”.

وحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة (https://www.un.org/ar/about-us/nobel-peace-prize/ipcc-al-gore-2007) قررت لجنة نوبل النرويجية أن يتم تقاسم جائزة نوبل للسلام لعام 2007 بالتساوي بين الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ و آرنولد ألبرت (آل) غور الابن لما بذلاه من جهود لزيادة ونشر المعرفة حول التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان ووضع أسس الإجراءات اللازمة لمكافحة هذا التغير.

وتمثلت جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حسب الأمم المتحدة، في إحداث فارق تمثَّل في:

• تحقيق إجماع واسع ومستنير حول العلاقة بين الأنشطة البشرية والاحترار العالمي.

• تعاون آلاف العلماء والمسؤولين من أكثر من 100 دولة لتحقيق قدر أكبر من اليقين بشأن نطاق الاحترار.

مفاجأة “كلايميت ترايس”

حققت الأداة الجديدة لمتابعة الانبعاثات مفاجئة بشأن أكثر المواقع تسببا في انبعاثات غاز الدفيئة والتي كشفت عددا من الحقائق:

تحديد المواقع الـ14 الأكثر تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة

المواقع التي رصدت جميعها مواقع لاستخراج النفط أو الغاز.

تصدَّر المواقع الـ14 من حيث الانبعاثات حوض برميان (حوض النفط الطفلي في تكساس الأمريكية).

إشادة أممية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه الأداة الجديدة التي تجعل “التمويه الأخضر أو بكلام آخر الغش أكثر صعوبة”، حسب قوله.

ترحيب غوتيريش جاء بعد أن دق السياسي الأمريكي المخضرم آل غور أحد مؤسسي المشروع ناقوس الخطر، مؤكدا أنه مع البيانات الجديدة حول الميثان وحرق الغازات تقدر الانبعاثات الفعلية بأنها هي أكثر بثلاث مرات مما هو معلن من جانب مواقع استخراج الطاقة الأحفورية.

وكشف آل غور أن أكثر 500 موقعٍ تلويثًا تتسبب بانبعاثات سنوية أكبر من تلك الصادرة عن الولايات المتحدة (التي تحتل المرتبة الثانية عالميا)، و51 % من هذه الانبعاثات مصدرها محطات كهربائية.