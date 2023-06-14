300 ريال سعودي رسوم إجازة الطيارين السعوديين

عدّلت الهيئة العامة للطيران المدني، المادة الـ10 من اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني على أجور تسجيل الطائرات واختبارات ورخص العاملين وتراخيص مدارس الطيران، بحسب عكاظ.

ويهدف التعديل وفق المقترح، لتخفيف الأعباء المالية عن كل من الهيئة العامة للطيران المدني ومقدمي خدمات الطيران المدني والأفراد العاملين في المجال وجذب الموارد البشرية الوطنية للعمل في مجالات الطيران المدني وتوطين الوظائف المتعلقة بالطيران المدني ومواجهة الطلب المستقبلي لشغل الوظائف المتعلقة بالطيران المدني.

وحدد المقترح 300 ريال سعودي رسوماً مقابل الخدمات للطيارين السعوديين لمرة واحدة فقط وهي إجازة طيار، وإجازة مدرب أرضي (أجهزة)، ومدرب أرضي (دورة متقدمة)، وإجازة ميكانيكي طائرات، وإجازة فني طائرات، وإجازة مهندس جوي، وإجازة مرحل طائرات، وإجازة مراقب جوي، وإجازة ملاح مقصورة الركاب. جذير بالذكر ان عدد الحاصلين على الإجازات بلغوا 13.900.