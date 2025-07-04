300 ألف مسافر عالقون في المطارات بسبب إلغاء 1500 رحلة طيران بسبب اضراب فرنسي

يتسبب إلغاء رحلات جوية بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا بأزمة للمسافرين في أوروبا ونقلت رويترز، عن دعوة نقابتين لمراقبي الحركة الجوية إلى إضراب للدفاع عن ظروف عملهم، وأفادت جماعة الضغط الأوروبية “خطوط جوية من أجل أوروبا” في بيان لها بأنه تم إلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية يومي 3 و4 يوليو/تموز، مما أثر على ما يقرب من 300 ألف مسافر، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين.

لإضراب المستمر لمراقبي الحركة الجوية الفرنسيين، والذي بدأ اليوم الخميس ويستمر غدًا، متسببًا في إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية في فرنسا وأوروبا. يأتي هذا الإضراب في فترة “الإقلاع الكبير” الصيفية المزدحمة، ويهدف للاحتجاج على نقص الموظفين وتقادم المعدات.

تفاقمت الأوضاع اليوم، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا غدًا مع بدء العطلة المدرسية. وقد طلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء رحلاتها لضمان توفر عدد كافٍ من المراقبين.

تأثرت شركات الطيران الكبرى بشكل كبير؛ فقد ألغت ريان إير 170 رحلة، مما أثر على خطط سفر 30 ألف راكب. ودعا الرئيس التنفيذي لشركة ريان إير المفوضية الأوروبية إلى إصلاح خدمات المراقبة الجوية لضمان وجود موظفين كافيين وحماية الرحلات العابرة أثناء الإضرابات.

عدّلت الخطوط الجوية الفرنسية جدول رحلاتها مع الحفاظ على الرحلات الطويلة، بينما استخدمت الخطوط الجوية البريطانية طائرات أكبر لتقليل الاضطراب.