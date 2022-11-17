30 مليار دولار قيمة الاستثمارات الجديدة بين السعودية وكوريا الجنوبية

خلال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دول شرق أسيا، وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، وقعت المملكة اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية في مجالات الطاقة وصناعة الدفاع والبناء.

استثمار كوري في مدينة نيوم

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في بيان إن الرئيس يأمل في أن يرى مشاركة من الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع مثل مشروع مدينة نيوم الذكية في السعودية، والمزيد من التعاون في صناعة الدفاع والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين.

ومن جهته أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور الشركات الكورية الجنوبية على مر السنوات في تطوير البنية التحتية للمملكة، وعبر عن رغبته في “رؤية تعاون أقوى مع سول خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والبناء”.

أهم الاتفاقات الموقعة بين الجانبين

توقيع أكثر من 20 اتفاقا بين سامسونج سي اند تي وبوسكو القابضة، وشركات سعودية في مجالات مثل التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والأدوية والألعاب.

اتفاق الشركة السعودية للاستثمار الجريء لإنشاء سبعة صناديق متخصصة.

مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وأربع شركات أخرى لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في السعودية، بقيمة تبلغ نحو 6.5 مليار دولار.

وقالت كيبكو إن من المتوقع أن ينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا.

مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي روتيم والمملكة للتعاون في مشروع للسكك الحديدية للمنطقة الاقتصادية والمدينة الذكية (نيوم)، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

أرامكو السعودية، تعلن أنها تخطط لاستثمار 7 مليارات دولار في مصنع في أولسان بكوريا الجنوبية لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.