فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأعمالاستثمارسياسة واقتصاد

30 مليار دولار قيمة الاستثمارات الجديدة بين السعودية وكوريا الجنوبية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول (واس)

خلال الجولة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى دول شرق أسيا، وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، وقعت المملكة اتفاقات استثمار بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية في مجالات الطاقة وصناعة الدفاع والبناء.

 استثمار كوري في مدينة نيوم

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في بيان إن الرئيس يأمل في أن يرى مشاركة من الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع مثل مشروع مدينة نيوم الذكية في السعودية، والمزيد من التعاون في صناعة الدفاع والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين.

ومن جهته أشار الأمير محمد بن سلمان إلى دور الشركات الكورية الجنوبية على مر السنوات في تطوير البنية التحتية للمملكة، وعبر عن رغبته في “رؤية تعاون أقوى مع سول خاصة في مجالات الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والبناء”.

محمد بن سلمان: ولي عهد السعودية في جولة نحو الشرق لتعزيز مكانة المملكة كقوة إقليمية بارزة

أهم الاتفاقات الموقعة بين الجانبين

  •  توقيع أكثر من 20 اتفاقا بين سامسونج سي اند تي وبوسكو القابضة، وشركات سعودية في مجالات مثل التعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والأدوية والألعاب.
  • اتفاق الشركة السعودية للاستثمار الجريء لإنشاء سبعة صناديق متخصصة.
السعودية تمنح دوسان الكورية عقوداً بـ 1,6 مليار دولار في 2022

وقالت كيبكو إن من المتوقع أن ينتج المصنع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا.  

  • مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي روتيم والمملكة للتعاون في مشروع للسكك الحديدية للمنطقة الاقتصادية والمدينة الذكية (نيوم)، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.  
  • أرامكو السعودية، تعلن أنها تخطط لاستثمار 7 مليارات دولار في مصنع في أولسان بكوريا الجنوبية لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا