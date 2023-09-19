مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الرياض تطلق 30 علامة تجارية سعودية في أول أسبوع للموضة العالمي

مويضي المطيري by مويضي المطيري

تشهد العاصمة السعودية “الرياض أواخر شهر أكتوبر المقبل، أول حدث رسمي لأسبوع الأزياء الذي يجمع مشاهير مجتمع الموضة العالمي تحت شعار “أسبوع الرياض للموضة”.

الحدث الذي تستضيفه هيئة الأزياء السعودية سيعرض خلال فعالياته ابتداءً من 20 أكتوبر القادم 30 علامة تجارية سعودية أمام أصحاب بيوت الأزياء والمشاهير وصناع الموضة ضمن احتفالية بالأزياء السعودية، بهدف دعم وتطوير صناعة الأزياء على المستويين المحلى والدولي.

وقال بوراك جكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية: “لأول مرة على الإطلاق، نرحب بمجتمع الموضة العالمي في مركز الموضة السعودية، هنا في الرياض ولمدة 3 أيام، سيعرض خلالها أفضل مواهبنا الإبداعية، مما يتيح فرصة أخرى لعلاماتنا التجارية للتواصل مع العالم، عبر البث المباشر و الحضور الشخصي لأصحاب هذه الصنعة، لتسليط الضوء على ما تقدمه الأزياء السعودية”.

و أضاف “سيبدأ أسبوع الموضة في الرياض بحفل عشاء افتتاحي، بحضور أكثر من 250 من أصحاب الرأي و مجتمع الموضة العالمي، وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة للتواصل وتعزيز العلاقات والحوار”.

يشار إلى أن الإعلان عن أسبوع الموضة لأول مرة كان خلال مشاركة هيئة الأزياء السعودية في أسبوع الموضة الرجالية في باريس وأسبوع الأزياء الراقية، حيث عرض المصممون السعوديون مجموعات متنوعة من برنامج 100 علامة تجارية سعودية، وهي مبادرة إرشادية افتتاحية بقيادة هيئة الأزياء.

تتمتع صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية بأكبر معدلات نمو متوقعة مقارنة بأي سوق أخرى كبيرة ذات دخل مرتفع، وفقًا لتقرير “حالة الموضة في المملكة العربية السعودية (2023)”.

من الرياض إلى ميلانو أكثر من أربعين مصمم سعودي

ومن عام 2021 إلى عام 2025، من المتوقع أن ترتفع مبيعات الأزياء بالتجزئة في السعودية بنسبة 48% إلى 32 مليار دولار، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي قدره 13%.

ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي في المملكة وتزايد عدد السكان مع الملابس والإكسسوارات والأحذية والسلع الفاخرة التي تستعد لتحقيق مكاسب كبيرة.

بلغت قيمة مشتريات الأزياء الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي 9.6 مليار دولار في عام 2021، مع نمو المملكة العربية السعودية بنسبة 19٪.

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