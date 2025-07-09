30 بالمئة نسبة رسوم جمركية فرضها ترامب على العراق والجزائر وليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستُطبق في الأول من أغسطس. تستهدف هذه الإجراءات الجديدة عددًا من الدول العربية، في مقدمتها العراق والجزائر وليبيا، بالإضافة إلى تونس. جاءت الرسوم الجمركية على تونس واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان بحوالي 25%، وجنوب إفريقيا والبوسنة 30%، وإندونيسيا 32%، وبنغلاديش وصربيا 35%، وتايلاند وكمبوديا 36%، بينما ستواجه لاوس وميانمار رسومًا بنسبة 40% بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء ذلك ضمن خطط لفرض رسوم جمركية أعلى تتراوح بين 25% و40% على شركائه التجاريين الرئيسيين، ووقع أمرًا تنفيذيًا يقضي بتأجيل الرسوم الجديدة حتى الأول من أغسطس. وفي غضون ذلك، أشار ترامب إلى إمكانية إجراء مفاوضات تجارية إضافية وتأجيلها في البيت الأبيض بعد وقت قصير من إرساله رسائل التعريفة، حيث قال إن الإخطارات “ليست قاطعة بنسبة 100%”، كما قال إن الولايات المتحدة قريبة من إبرام صفقة مع الهند. وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن رسائل إضافية ستصل في الأيام المقبلة. تم تأجيل الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس بدلًا من التاسع من يوليو. أعلن ترامب عن مستويات تعريفات جمركية جديدة (تسري اعتبارًا من 1 أغسطس) على 14 دولة. صرح ترامب بأن التعريفات الجمركية على كل دولة ستكون منفصلة عن أي تعريفات “قطاعية” يفرضها. وقال ليفيت إن ترامب سيرسل المزيد من الرسائل.

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