سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

30 بالمئة، قفزة أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في السعودية

سامر باطر by سامر باطر

تشهدت أسعار المواشي في السوق السعودي ارتفاعًا كبيرًا، حيث تخطت 2500 ريال بحسب تقارير صحفية محلية وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والاستعداد للمساهمة بالأضاحي، ونقلت صحيفة اليوم السعودية، تسجيل الأسعار سجلت نسبة زيادة تقارب 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع المربيون ارتفاعها أكثر مع قرب عيد الأضحى. وأكد عدد من المشترين والبائعين أن السبب الرئيسي لزيادة الأسعار هو ارتفاع الأعلاف، وأن هناك تضخمًا كبيرًا في السوق، وناشدوا بدعم الأعلاف، من أجل خفض القيمة عليهم وبالتالي خفض الأسعار.

بدورها لفتت صحيفة سبق إلى أنه لا صحة عدم صحة المعلومة المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ ومفادها

تحديد أسعار المواشي في أسواق النفع العام ما بين 500 ريال للصغيرة إلى ألف ريال للكبيرة،

وتشير إلى تأكيد عددٌ من ملاك ومربي المواشي أن الأسعار تحددها عوامل عدة، منها: العرض والطلب وأسعار التشغيل والعمالة والأعلاف وغيرها، لافتين إلى أنه لو تمّ تحديد السعر عند ألف ريال كحد أعلى فهذا يعد مجحفاً في حقهم، بينما يرى آخرون أنه لو صحت المعلومة، فهذا سيكبح الأسعار المبالغ فيها في أسواق النفع العام ويعيدها للتوازن.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...