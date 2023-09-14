مويضي المطيري by مويضي المطيري

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30 ألف ريال مكافأة.. فرص توظيف في السعودية بدوام كامل وجوائز مالية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن مسابقة لتأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقتهم الإبداعية، والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية.

وذلك ضمن عدد من الشروط والتفاصيل، أولها أن يكون المتقدم مواطنًا، و تتم هه الشروط من خلال التالي:
– العمل ضمن فريق مكون من 3 طلاب من نفس الجامعة على فكرة واحدة فقط.
– أن يكون المتقدم ضمن التخصصات التالية: (الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات) بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).

كما استعرضت الشركة المزايا التي يمكن أن يحصل عليها الفائزون وهي:

– يحصل الفائزون بالمركز الأول على فرص تدريبية منتهية بالتوظيف بالإضافة إلى (30,000) ريال سعودي للفريق.
– يحصل الفائزون بالمركز الثاني على فرص تدريبية في الشركة بالإضافة إلى (15,000) ريال سعودي للفريق

– تتيح المسابقة للطلاب فرصة العمل مع المختصين واكتساب مهارات تثري مسيرتهم الإبداعية وتدعم رحلة نموهم الوظيفي

في حددت شركة خدمات الملاحة الجوية طريقة التقديم وذلك عن طريق الموقع ويستمر حتى نهاية الخميس 2023/9/14م).

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