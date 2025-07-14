دبي… ضبط 3.5 مليون سلعة مهربة بينها سجائر

تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي من ضبط أكثر من 3.5 مليون علبة من المنتجات الانتقائية غير المدفوعة الضريبة، بقيمة مستحقات ضريبية بلغت 133.2 مليون درهم. شملت المنتجات 1.56 مليون علبة سجائر، و1.77 مليون علبة أجهزة وأدوات تدخين إلكترونية، و111.36 ألف علبة تبغ خام، و4 آلاف علبة معسل شيشة، و121 علبة أكياس نيكوتين، و4.6 آلاف علبة مشروبات انتقائية. قامت إحدى المنشآت بتعبئة وتغليف السلع الانتقائية وإخفائها بطريقة احتيالية داخل شحنات ملابس وأحذية بغرض التهريب وتداولها في السوق المحلي. وتم التحفظ على جميع السلع المضبوطة، وإصدار تقييم ضريبي وتقييم الغرامات المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة غير الممتثلة. تأتي هذه الحملة في إطار جهود الهيئة لمكافحة التهرب الضريبي، ورفع مستوى الامتثال الضريبي، وحماية المستهلكين. وتطبق الهيئة آليات رقابية إلكترونية متطورة مثل تثبيت “العلامة المميزة” على علب التبغ ومنتجاته للتأكد من سداد الضريبة. وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه في إطار جهودها لمكافحة التهرُّب الضريبي ورفع مستوى الامتثال الضريبي وحماية المُستهلكين؛ أنه تم التحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة، كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة.

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