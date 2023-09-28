خطر الحريق يتسبب بسحب 3.4 مليون سيارة من صناعة كيا وهيونداي

سحبت شركتا كيا وهيونداي ما يقرب من 3.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة، وطلبتا من مالكيها ركنها في الخارج بسبب خطر نشوب حرائق فيها، وفقا لـ رويترز.

وشملت عمليات السحب العديد من طرازات السيارات وسيارات الدفع الرباعي من عام 2010 حتى عام 2019، بما في ذلك سيارة هيونداي سانتا في إس يو في وسيارة كيا سورينتو إس يو في.

وبحسب الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة: “إن وحدة التحكم في الفرامل المانعة للانزلاق يمكن أن تتسرب منها السوائل وتتسبب في ماس كهربائي، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق أثناء وقوف المركبات أو قيادتها”.

وتنصح شركات صناعة السيارات أصحاب السيارات بركن سياراتهم في الخارج، بعيداً عن المنازل تتم الإصلاحات.

وسيقوم التجار باستبدال ديسك الفرامل المانعة للانزلاق دون أي كلفة على المالكين. وتقول كيا في المستندات: “إنها سترسل رسائل إخطار إلى المالكين بدءاً من 14 نوفمبر، أما بالنسبة لشركة هيونداي، فالتاريخ هو 21 نوفمبر.

وذكرت الوثائق أن شركة هيونداي أبلغت عن 21 حريقاً في المركبات المتضررة في الولايات المتحدة، و22 حادثاً حرارياً آخر بما في ذلك الدخان والحرق وذوبان الأجزاء، وأبلغت شركة كيا عن 10 حرائق وحوادث ذوبان.

وقالت هيونداي في بيان: “إنه يمكن للمالكين الاستمرار في قيادة المركبات، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات.

وأضافت الشركة: إن الحلقة O الموجودة في عمود محرك الفرامل المانعة للانغلاق، يمكن أن تفقد قوة الختم بمرور الوقت بسبب وجود الرطوبة والأوساخ والمعادن الذائبة في سائل الفرامل، ما يتسبب في حدوث تسربات.

حريق في حجرة المحرك

وقالت كيا في بيان لها: إنه من الممكن أن يحدث حريق في حجرة المحرك في منطقة وحدة التحكم في الفرامل بسبب ماس كهربائي يؤدي إلى زيادة التيار.

وتساءل مايكل بروكس، المدير التنفيذي لمركز سلامة السيارات غير الربحي، عن سبب عدم قيام الشركات بإصلاح مشكلة التسرب ولماذا ينتظرون طويلاً لإرسال رسائل إلى المالكين.

وقال بروكس: إن العلاج هو استبدال منصهر بآخر، لكن لا يزال من الممكن أن يتسرب سائل الفرامل، ما قد يسبب مشكلة تتعلق بالسلامة. لماذا لا تحل المشكلة؟، متوجهاً إلى الشركات بالقول: ما لا تفعله هنا هو إصلاح الحلقة الدائرية والتسرب الذي يسبب المشكلة في المقام الأول. أنت تحارب عرضاً أو جزءاً من المشكلة دون إصلاح مشكلة التصميم الأساسية فعلياً.

وأضاف بروكس ماهو سبب سماح الهيئة للشركات باستبدال الصمامات فقط، ولماذا لا يتم إرسال رسائل مؤقتة للمالكين تحذرهم على الفور من وجود مشكلة خطِرة.

ولا تتناول البيانات الصادرة عن كلا الشركتين سبب عدم إصلاح تسرب السوائل أو سبب استغراق إخطار المالكين عبر رسالة لمدة شهرين تقريباً.

الموديلات المتضررة

موديلات كيا:

طرازات بوريجو من 2010 إلى 2019.

كادينزا من 2014 إلى 2016.

فورتي من 2010 إلى 2013.

فورتي كوب وسبورتاج.

K900 من 2015 إلى 2018.

أوبتيما من 2011 إلى 2015.

أوبتيما هايبرد وسول من 2011 إلى 2013 ومن 2012 إلى 2018.

ريو 2017.

سورينتو 2011 إلى 2014

روندو 2010 إلى 2011

موديلات هيونداي:

إلنترا وجينيسيس كوبيه وسوناتا هايبرد من عام 2011 إلى 2015.

أكسنت وأزيرا وفيلوستر من عام 2012 إلى 2015.

إلنترا كوبيه وسانتا في من عام 2013 إلى 2015.

إيكوس من عام 2014 إلى 2015.

سيارة إيكوس من عام 2010 إلى، 2012 .

فيراكروز 2010 إلى 2013.

توسان 2015.

سانتا في سبورت 2013.