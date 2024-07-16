فريق التحرير by فريق التحرير

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3.4 تريليون دولار مبيعات الترفيه والإعلام العالمية

الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع القطاعات نمواً في مجالات الترفيه ويتوقع أن تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار

فريق التحرير by فريق التحرير
مجسم سفيير في لاس فيجاس يثير الذهول بأكبر شاشة بالعالم

أشارت بلومبرغ أن إجمالي إيرادات أنشطة صناعة الترفيه ووسائل الإعلام العالمية سيقفز بمعدل 3.9% سنوياً على مدى السنوات الخمسة المقبلة بفضل نمو الإعلانات عبر الإنترنت وفعاليات البث المباشر، وستصل إلى 3.4 تريليون دولار في 2028، بحسب تقرير جديد صادر عن شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PwC).

يتوقع التقرير أن تصل قيمة مبيعات الإعلانات إلى تريليون دولار خلال عام 2026، وستمثل أكثر من نصف إجمالي نمو إيرادات صناعة الترفيه ووسائل الإعلام على مدى السنوات الخمسة المقبلة.

أما فعاليات البث المباشر التي تشمل الرياضة والحفلات الموسيقية فلها دور محوري أيضاً، بحسب التقرير الذي يستشهد بالجولات العالمية لنجوم البوب، بداية من تايلور سويفت إلى فرقة “كولدبلاي”، وافتتاح صالة “ذا سفيير” في لاس فيغاس لمبيعات البث المباشر فعاليات الموسيقى بنسبة 26% خلال 2023.

كما تعد الألعاب الإلكترونية واحدة من أسرع القطاعات نمواً، وينتظر أن تتخطى قيمتها 300 مليار دولار خلال 2028. وتتجه شركات أنشطة البث المباشر بصورة أكبر نحو الإعلانات في خضم المنافسة المتزايدة على جذب المشتركين، وفق “برايس ووتر هاوس كوبرز”. مع حلول 2028، ستشكل الاشتراكات القائمة على السماح بعرض إعلانات نحو 28% من إجمالي إيرادات البث المباشر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...