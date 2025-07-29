3.09 تريليون ريال، أعلى مستوى تاريخي للسيولة في الاقتصاد السعودي

زادت السيولة بمقدار 265.4 مليار ريال مقارنة بمايو 2024، أي بنسبة 9.4%، وتمثل الودائع تحت الطلب (الأموال التي يمكن سحبها في أي وقت) المكون الأكبر، وتشكل 48.6% من الإجمالي بحوالي 1.5 تريليون ريال. تليها الودائع الزمنية والادخارية (التي يتم الاحتفاظ بها لفترة محددة)، وتشكل 35.2% بحوالي 1.1 تريليون ريال. أما البقية فتشمل الودائع شبه النقدية مثل الودائع بالعملات الأجنبية والنقد المتداول خارج البنوك. تؤكد هذه الأرقام وجود سيولة مالية كبيرة في الاقتصاد السعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود – ن3) سجّلت نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.

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