الرياض- اريبيان بزنس- كشف تقرير صدر في الرياض ان اجمالي تعويضات كبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” – بسوقيه الرئيسي ونمو – خلال العام المنصرم 2022م وصلت الى 2,851,634,721 ريال.

ويوضح التقرير الذي أصدرته منصة “الرؤساء التنفيذيون السعوديون ” أبرز المعلومات المتوفرة حول التعويضات بمختلف عناصرها اذا تكونت الشريحة التي تم دراستها في هذا التقرير من 232 شركة موزعة على 20 قطاعاً .

ووصل عدد التنفيذيين المشمولين ما لا يقل عن 1.1130 تنفيذي يمثلون كبار التنفيذيين في شركاتهم ، والتي يشرفون فيها على قيادة شركات بمختلف الأحجام خلال العام 2022 م .

وجاءت البنوك في مقدمة القطاعات الأكثر تعويضا من حيث اجمالي التعويضات بقيمة وصلت الى 471,766,662 ريالا. تلتها المواد الأساسية بقيمة 463,289,966 .

اكسترا تتقدم

وتقدمت اكسترا قائمة الشركات الأكثر تعويضا من حيث اجمالي التعويضات بقيمة 136,059,257 وتلتها كل من أرامكو السعودية بقيمة 99,376,994 والبنك الأهلي بقيمة 65,675,000 ،ثم الاتصالات السعودية بقيمة 57,912,750 ثم المملكة بقيمة ثم 57,269,980والبنك العربي 53,031,000.

وبين التقرير ان البنوك تصدرت اجمالي التعويضات حسب القطاعات بمبلغ 471مليون ريال، وتلتها المواد الأساسية بـ 463مليون ريال ، وتجزئة السلع الكمالية 234، والتأمين 224، والطاقة 163، وانتاج الأغذية 143، وبلغت القطاعات الأخرى 1.153 مليون ريال .

وفيما يخص معدل تعويضات الفرد كانت البنوك القطاع الأكثر تعويضا من حيث معدل تعويضات الفرد من كبار التنفيذيين بقيمة وصلت الى 7,147,980 ريال ، وبعدها الطاقة بقيمة 6,523,441 ريال .

وجاءت اكسترا في مقدمة الشركات الأكثر تعويضا من حيث معدل تعويضات الفرد من كبار التنفيذيين بقيمة وصلت الى 27,211,851

ثم أرامكو السعودية بقيمة 19,875,399

ثم الاتصالات السعودية بقيمة 11,582,550

ثم شركة المملكة بقيمة 11,453,996

ثم البنك الأهلي بقيمة 10,945,833

ثم مصرف الراجحي بقيمة 10,033,228

وجاءت البنوك في مقدمة القطاعات الأكثر للمكافآت المتغيرة بقيمة وصلت الى 257,909,193 ريال ، تلتها تجزئة السلع الكمالية بقيمة 159,018,187 .

وأما الشركات الأكثر صرفا للمكافآت المتغيرة فجاءت كما يلي:

اكسترا 125,048,000

المملكة 45,282,500

أرامكو السعودية 43,676,587

البنك الأهلي 41,715,000

الاتصالات السعودية 37,049,623

مصرف الراجحي 33,780,000

فيما بلغ حجم اجمالي المكافآت المتغيرة حسب القطاعات:

البنوك 258مليون ريال ، وتجزئة السلع الكمالية 159، المواد الأساسية 131، والاستثمار والتمويل 700 ، والاتصالات 68 ،والطاقة 63 ،والرعاية الصحية 59مليون ريال ، وبقية القطاعات الأخرى 274مليون ريال.

التعويضات في الشركات الرابحة والخاسرة

واستعرض التقرير ملامح التعويضات حسب ربحية الشركات حيث سجلت 181شركة رابحة ، بمعدل التعويضات للفرد في الشركات الرابحة

2 ,836 ,962

وسجلت 51 شركة خاسرة وبلغ معدل التعويضات للفرد في الشركات الخاسرة 1 ,317 ,082 .وكان اجمالي تعويضات 2022 حسب ربحية الشركات الرابحة 2545مليون ريال ، وحسب الشركات الخاسرة 307ملايين ريال.

وأما نتائج التعويضات حسب القطاع فكانت كما يلي:

البنوك

إجمالي التعويضات 471 ,766 ,662 ، وعدد شركات القطاع 12 شركة ، وكبار التنفيذيين بلغ عددهم 66تنفيذيا، وكان معدل الفرد 7 ,147 ,980.

الاتصالات

إجمالي التعويضات 130 ,257 ,782 ، وعدد شركات القطاع 4شركات وعدد كبار التنفيذيين 20تنفيذيا، وكان معدل الفرد 6 ,512 ,889.

المواد الأساسية

إجمالي التعويضات 463 ,289 ,966، وعدد شركات القطاع 52 شركة ، وعدد كبار التنفيذيين 256تنفيذيا، وكان معدل الفرد 1 ,809 ,726.

زيادة وتقليص للتعويضات

وبين التقرير ان 131شركة زادت تعويضات كبار التنفيذيين فيها ،وبالاطلاع على الشركات الست الأكثر من حيث نسبة الزيادة في تعويضات كبار تنفيذيها ، كانت هناك زيادة في إيرادات وأرباح شركات إكسترا والأبحاث والتسويق وعطاء التعليمية ، فيما تقلصت أرباح شركة اسمنت الشرقية ، في المقابل استقرت شركة عذيب للاتصالات في حجم خسائر سنتها المالية الأخيرة مع نمو كبير في إيراداتها ، وشركة أنابيب

الشرق التي سجلت خسائر في نهاية سنتها المالية الأخيرة مقارنة

بالسنة المالية السابقة .

ويلاحظ أن كبار التنفيذيين في شركة إكسترا قد استفادوا من قيمة الأسهم المستحقة خلال العام ضمن برنامج أسهم الموظفين طويل الأجل والذي تم إطلاقه في العام 2018 م .

وأشار التقرير ان 70شركة قلصت تعويضات كبار التنفيذيين فيها،

و بالاطلاع على الشركات الست الأكثر من حيث نسبة التقليص

في تعويضات كبار تنفيذيها ، فان شركة صدر قد تحولت

للخسارة هذا العام مقارنة بأرباح في العام المنصرم ، فـيمـا

تفاقمت وازدادت خسائر شركة الصادرات ، في المقابل قلصت

شركة ريدان الخسارة مقارنة بخسائر العام ٢٠٢٠م ، فيما

تقلصت أرباح شركة بن داود ، أما شركتي علم وأكواباور فقد

حققت نمواً في الأرباح خلال العام، ومع ذلك شهدت تقليصاً

في تعويضات كبار التنفيذيين لديها .