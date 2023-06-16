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Posted inأخبار أريبيان بزنس

3 مصريين يزورون بصمة موظفين كويتيين بأصابع من سيليكون

حجزت النيابة العامة 3 وافدين مصريين بتهمة التزوير عن طريق استخدام بصمات معدة من مادة السيليكون تخص موظفين كويتيين

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حجزت النيابة العامة الحراس الثلاثة بتهمة التزوير

حجزت النيابة العامة في الكويت ثلاثة وافدين مصريين يعملون في مستشفى الجهراء بمحافظة الجهراء بتهمة التزوير في كشوفات وزارة الصحة عن طريق استخدام بصمات معدة من مادة السيليكون تخص موظفين في المستشفى الحكومي لإثبات حضورهم خلافاً للواقع مقابل مبالغ مالية.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن النيابة العامة أمرت بضبط المتهمين وتفتيشهم؛ ووجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية، وجار استكمال إجراءات التحقيق.

وأضافت أن تحريات رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية والتحقيقات أثبتت أن المتهمين يقومون بالتبصيم للموظفين الذين لا يداومون منذ مدة طويلة تصل إلى عامين.

وقال مصدر للصحيفة اليومية إن المتهمين الثلاثة موزعون على ثلاث نوبات وكانوا يقومون بالتبصيم في الحضور والانصراف للموظفين الذين احترفوا الغياب مقابل دفع 10 دنانير (32 دولار) لكل حارس أمن.

وأضاف أن المتهمين تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة التزوير وأنه جار استدعاء جميع من تم ضبط بصمة سيلكون له وذلك للتحقيق معه.

وكانت معلومات وردت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأن ثلاثة حراس أمن لديهم بصمات سيليكون تخص موظفين وممرضين يعملون في المستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وبعد مراقبة الحراس، جرى ضبطهم وهم يقومون بالبصمة لعدد من الموظفين عن طريق أصابع السيليكون، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على بصمات السيليكون التي تخص بعض الموظفين والممرضين، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

​ونظام البصمة المتبع في الدوائر الحكومية في الكويت هو الاثبات الوحيد لحضور الموظفين وانصرافهم.

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