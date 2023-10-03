3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل للفيزياء

منحت أكاديمية نوبل السويدية الثلاثاء جائزتها السنوية للفيزياء لعام 2023 لكل من الفرنسي بيار أغوستيني والنمسوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه.

ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على 10 ملايين كرونة سويدية (حوالي 920 ألف دولار)، يتم تقاسمها في حال فوز أكثر من شخص.

ولفتت الأكاديمية التي أعلنت بالأمس عن فوز كل من المجرية كاتالين كاريكو والأميركي درو وايزمان، بجائزة نوبل للطب تقديرا لعملهما البحثي في مجال لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال المضاد لوباء كوفيد-19، أنها ستفصح غدا الأربعاء عن الفائزة بجائزة الكيمياء، تليها جائزة الآداب الخميس والسلام الجمعة، ثم الاثنين المقبل جائزة الاقتصاد وهي الأخيرة.