3 دول عربية تستأثر بـ 96,2% من تمويلات الشركات الناشئة

استحوذت الشركات السعودية والمصرية والإماراتية الناشئة على النسبة الأكبر من تمويلات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبنسبة 96,2% من إجمالي التمويلات البالغة 824 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما ورد في تقرير“الموجز الرقمي”.

واستحوذت الشركات السعودية الناشئة على أكبر نسبة من التمويلات بنسبة 42,4% تليها الشركات المصرية بنسبة 34,3% ثم الإماراتية بنسبة 19,5%.

واستحوذت الشركات الإماراتية الناشئة على النسبة الأكبر من عدد الشركات التي استقطبت تمويلات وهي 31,1% تليها الشركات السعودية بنسبة 23,5% ثم المصرية بنسبة 17,6%.

واستقطبت 119 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمويلات بقيمة 824 دولار أمريكي خلال الربع الأول، أي أقل بنسبة 20% مما كانت عليه في الربع الأول من عام 2022، وعدد الصفقات أقل من النصف. ومع ذلك، لم ينخفض التمويل إلى مستويات ما قبل عام 2022 مما يترك بعض الأمل لبقية العام.

وتعتبر أكبر صفقة في عام 2023 حتى الآن هي جولة تمويل النمو البالغة 260 مليون دولار من MNT Halan.

وجمعت كاشو، وهي منصة للشراء الآن والدفع لاحقاً ومقرها الإمارات، تمويلاً لم تكشف قيمته من “شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر” على شكل حصة بقيمة 10% من الأسهم. وكان المستثمر قد أعلن عن دخوله في اتفاق مبدئي للاستحواذ على حصة 40% في “كاشو” في حزيران / يونيو 2022، لكنه أغلق الصفقة الآن عند 10%.

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، وقعت مجموعة ساڤي غيمز غروب للألعاب الإلكترونية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقية للاستحواذ على شركة «سكوبلي» مقابل 4.9 مليار دولار.

وأطلقت شركة Camel Ventures صندوقاً مخصصاً للاستثمار للتكنولوجيا المالية. وأطلقت Botim في الإمارات ChatGPT باللغة العربية مع “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي”.

وعالمياً، جمعت Astrocast، شبكة إنترنت الأشياء للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض ومقرها سويسرا، تمويلاً بقيمة 17.5 مليون دولار من شركة الثريا للاتصالات، وهي شركة مقرها الإمارات متخصصة في مجال الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة لشركة “الياه سات” للاتصالات الفضائية. تأسست الشركة الناشئة في عام 2014 وتسمح للصناعات الحيوية، مثل الزراعة والبحرية، بمراقبة الأصول البعيدة وتتبعها والتواصل معها من أي مكان في العالم من خلال شبكة مخصصة للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض.

وجمعتNibiru Chain، مركز للتمويل اللامركزي (DeFi) في الولايات المتحدة، تمويلاً أولياً بقيمة 8.5 مليون دولار بتقييم 100 مليون دولار من BECO Capital ومستثمرين عالميين آخرين. تم إغلاق معظم الجولة في الصيف الماضي وتهدف الشركة الناشئة إلى إطلاق بورصة لامركزية مع تجربة مستخدم محسّنة مماثلة لتلك التي تقدمها البورصات المركزية.

وجمعت Swaplanet، منصة تبادل ملابس مقرها اليونان، تمويلاً أولياً بقيمة 529 ألف دولار من شركة Acasia Angels (مصر) ومستثمرين عالميين آخرين. وتأسست الشركة الناشئة في عام 2021 وتسمح للأهالي بتبادل ونقل وبيع الملابس التي تغير مقاسها على أطفالهم.