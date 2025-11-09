3 أهداف ساحقة في مرمى ليفربول في فوز ساحق لمانشستر سيتي

فاز ماشستر سيتي على ليفربول بـ3 أهداف دون رد في مباراة حاسمة انتهت منذ قليل ضمن الجولة الحادية عشرة من «بريمرليغ»، وأحرز هالاند أول الاهداف في الدقيقة 29 بعد أن أهدر ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني بتوقيع غونزاليس بالدقيقة 45 فيما اختتم جريمي دوكو ثالث أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 63.

المباراة رقم 1000 لمدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، صعد بذلك فريقه إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بعد 11 مباراة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر أرسنال. أما ليفربول، حامل اللقب، فقد تراجع إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة. استهل السيتي بهيمنة فريق متماسك منذ البداية، وارتقى هالاند عاليًا فوق إبراهيما كوناتي ليسجل برأسه هدفًا في الدقيقة ٢٩ من تمريرة ماتيوس نونيس العرضية، محرزًا هدفه الـ ٩٩ في الدوري مع النادي. عوض الهدف إهدار النرويجي لركلة جزاء في وقت مبكر من المباراة.