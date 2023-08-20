مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : 3 أنواع للمركبات لنقل طلاب المدارس

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حددت الهيئة العامة للنقل في السعودية 3 أنواع للمركبات في لائحة النقل التعليمي للطلاب، وذلك تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.



وشملت الأنواع، السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا تزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.



وأوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة النشاط.



وأكدت الهيئة، على الطلاب ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، مشددة على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب بالجهات التعليمية، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة، بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المستفيدين.

وأوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة النشاط.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عَبْر الدخول على بوابة نقل.


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