3 آلاف ريال غرامة الإجبار على الوقوف خلال العمل

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن عدم السماح بالجلوس للعاملات في مهن محاسبة المبيعات وكاونتر الاستقبال وما في حكمها من المهن ممنوع نظامياً كونها من المهن التي لا تستدعي الوقوف طيلة الوقت.

وقال محمد الرزقي لصحيفة “عكاظ” السعودية، أمس الأربعاء، إن من حق الموظفات الاستراحة في حال عدم الحاجة لوقوفهن وهذا لا يتضارب مع حقوقهن في الحصول على استراحة في المواقع المخصصة لهن، مؤكداً أن منع الموظفات من الجلوس على الكراسي يعتبر مخالفة تراوح غرامتها من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال (266 إلى 800 دولار).

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء رداً على شكاوى موظفات في قطاع التأثيث (فضلن عدم ذكر أسمائهن) يمنعن من الجلوس حتى عند عدم وجود الزبائن، مما يعرضهن للإجهاد والإرهاق الجسدي.

وقال المحامي المستشار القانوني هشام حنبولي إن العلاقة بين الموظف وصاحب العمل تحكمها الأنظمة السارية وعقود العمل واللوائح الداخلية لدى صاحب العمل، وعند وجود مخالفة للوائح والأنظمة، فإن للعامل الشكوى باتباع أحكام لائحة تنظيم العمل الداخلية المعتمدة لدى صاحب العمل.

وأوضح أنه يتعين تعريف العاملين بنصوص وأحكام النظام ولائحة تنظيم العمل وطريقة تسلسل تقديم الشكوى للمسؤولين داخل المنشاة وفق الهيكل التنظيمي للمنشاة، ولكن بطريقة يراعى فيها ألا تضر أو تؤثر على سير العمل أو علاقة العاملين ببعضهم أو بصاحب العمل.

وشدد على أهمية توعية المسؤولين لدى صاحب العمل بأن حق الشكوى طبيعي وهو مكفول لجميع العاملين وفق الطرق النظامية، وأن الشكوى لا ينبغي أن تؤثر على وضع العامل المشتكي ولا على وظيفته إن اتبع الوسائل المتفقة مع اللوائح والأنظمة.