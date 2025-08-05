29.6 ألف موقف جديد لشركة باركن في دبي في المجمعات السكنية

أعلنت شركة باركن ، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع دبي القابضة، لتقديم حلول متقدمة لما يقارب 30 ألف من مواقف المركبات في عدد من المجمعات السكنية في دبي. وستتولى باركن تشغيل وإدارة نحو 29.6 ألف موقف جديد للمركبات. وتُوسّع هذه المبادرة محفظة باركن من المواقف المملوكة للمطورين إلى نحو 50,400 ألف موقف، مع تأثر معتدل على الدخل التشغيلي ابتداءً من منتصف الربع الثالث من عام 2025 وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة باركن الإشراف الكامل على إدارة وتشغيل المواقف، من خلال توظيف حلولها الرقمية المتقدمة وأنظمة الرقابة والإنفاذ وتحليلات البيانات الفورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أفضل مستويات إدارة ممكنة للمواقف ضمن المناطق المخصصة. يأتي تطبيق نظام المواقف المرسمة استجابةً للطلب المتزايد على توفر مواقف المركبات في الوجهات الرئيسية بحسب البيان الصحفي. ومن خلال اعتماد نموذج تشغيل للمواقف يتمحور حول المتعاملين ويعتمد على حلول رقمية مبتكرة، من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق قيمة مضافة لمجمعات “دبي القابضة” من خلال تعزيز كفاءة استخدام المساحات، وتحسين سهولة الوصول، ودعم مفاهيم التنقل الذكي والربط الحضري. وتعكس الاتفاقية بين باركن ودبي القابضة التزام الجانبين المشترك بالاستثمار في تطوير البنية التحتية والتقنيات اللازمة لدعم نظام تنقل حديث وفعّال وسهل الاستخدام. وتهدف الشراكة إلى تحسين انسيابية حركة المرور، وتخفيف الازدحام، وتعزيز تجربة التنقل اليومية للمقيمين والزوار على حد سواء.

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