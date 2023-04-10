29 مليون دولار نمو حجم ســـوق التنقـــل الســـكوتر خليجياً خلال 3 سنوات

الرياض- أريبيان بزنس:توقعت دراسة متخصصة ازدياد شعبية وســـائل التنقـــل التشـــاركية الصغيرة لخدمة قطـــاع النقل الداخلي وخدمـــة القطاع الســـياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة بالقطاع على المســـتوى العالمي مع زيادة التوجه نحو تفعيل مبادرات النقل الذكي ورفع جودة حياة السكان والتحول لنمط حياة صديق للبيئة.

ووفقاً للدراسة التي أصدرتها شركة جي وورلد بعنوان (قطاع النقل بالمركبات الكهربائية التشاركية) تشير التوقعات إلى اســـتمرار ارتفاع حجم عائدات ســـوق التنقـــل بالمركبات الكهربائية التشـــاركية (الســـكوتر) في الفترة بين 2023-2027 بمعدل نمو ســـنوي مركب قدره %17.04 حتى يصل إلى 29.03 مليون دولار تقريبا. وأن يصل إجمالي عدد المستخدمين النشيطين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 1.9 مليون مستخدم في عام 2027.

واستعرضت الدراسة واقع ومستقبل هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي وأكدت في هذا السياق أن المملكة العربية الســـعودية اتخذت جهودا كبيرة وخطوات فعالة نحو تعزيز نمو الاقتصاد الأخضر للحد من التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة للأمم المتحدة، وانسجاما مع رؤية المملكـــة 2030 الهادفـــة إلى تعزيز جودة حيـــاة الفرد وبناء مجتمع مســـتدام قائم على التكنولوجيا والطاقة النظيفة في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية.

وفي هذا السياق وضمن توجهات السعودية لتحقيق الاستدامة بقطاع النقل أطلقت أنظمة وتطبيقات النقل الذكي والترخيص لشركات النقل المشترك ووسائل النقل الكهربائية الصغيرة ومنها السكوتر الكهربائي التشاركي الذي وصلت قيمة عائداته إلى نحو 2.7 مليون دولار في عام 2022 بنسبة نمو قدرها 9.4 % مقارنة بعام 2021.

وتوسعت المملكة في استخدام السكوتر الكهربائي للتنقل في الرحلات القصيرة والرحلات المتوســـطة التي قد يتعثر معها السير على الأقدام، وقامـــت المملكة بإطلاق تجربة التنقل بالســـكوتر الكهربائي للحجاج في موســـم الحج لعام 1443 من أجـــل اختصار الوقت المســـتغرق في انتقال الحجاج من مشعر عرفات إلى مشـــعر المزدلفة، لتكون المسافة في الانتقال بالســـكوتر هـــي 15 دقيقة فقط، وتأتي تلـــك التجربة ضمن توجهـــات المملكة لتبنـــي تقنيات التنقـــل الذكي بما يخـــدم نمو قطاع السياحة الدينية وإثراء فترة الحج.

شركات عالمية ومحلية في السعودية

ومع زيادة عـــدد الشركات العاملـــة بالقطاع في المملكـــة وزيادة عدد المسارات المخصصة لوسائل التنقل الصغيرة في المدن الجديدة، ازدادت شعبية التنقل بالسكوتر الكهربائي في المدن الرئيسية خاصة من جانب فئة الشباب حيث ارتفع عدد مستخدمي السكوتر التشاركي بنسبة بلغت نحـــو %100 في عـــام 2022 مقارنـــة بعـــام 2020 وجاءت تلـــك الزيادة

مدعومة بنماذج العمل المميزة التي أطلقتها الشركات العاملة بالقطاع. وبينت الدراسة ان الشركات الناشطة في قطاع النقل بالســـكوتر التشاركي في الســـعودية تنقسم إلى شركات عالمية مثل شركة تري الألمانيـــة (Tier ) وشركات خليجية مثل شركة فينيكس ((FENIX ، وشركات محلية مثل شركة هوب أون (Hopon) وشركة غزال (GAZAL ) وشركة سبايدرز (Spiders).

الامارات: منظومة نقل ذكية

وأشارت الدراسة الى ان الإمارات هي الدولة الرائدة خليجيا في هذا القطاع بحجـــم عائدات بلغت نحـــو 5.9 مليون دولار في عـــام 2022 ومنظومة نقل ذكية تهـــدف إلى إطـــلاق أنظمة نقل صديقـــة للبيئة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية خاصة داخل مدينة دبي؛ ففي عام 2020 اعتمدت دبي الاســـتراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين وسائل النقل المشترك عبر تذكية الجزء الأول والأخير من الرحلة المؤدية من وإلى أقرب وسيلة نقل. وتقدر عائـــدات قطـــاع التنقـــل بالسكوتر التشاركي 5.9 مليون دولار عام 2022. وعدد المستخدمين النشيطين لخدمـــات التنقل بالســـكوتر التشاركي 400 ألـــف عام 2022 وتم تخصيص 21 منطقة بأطوال مســـارات بلغت 390 كيلومـــتر للتنقل بالسكوتر الكهربائي .وتوسعت المدينة في إصدار التصريحات الخاصة بالتنقل بالسكوتر والتشجيع على التنقل المشترك عبر وسائل النقل الكهربائية الصغيرة وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة بما يســـاهم في تحقيق مســـتهدفات اســـتراتيجية الإمـــارات للطاقة 2050 التي تســـعى إلى تقليل البصمـــة الكربونية لتوليد الطاقة بنســـبة %70 عبر زيادة مســـاهمة الطاقة النظيفـــة، ولتحقيق ذلك قامـــت المدينة بتقنين أوضاع القطاع عـــبر إطلاق منصـــة إلكترونية لإصدار التصاريـــح وحددت عددا من المناطق كثيفة الســـكان المـــصرح فيها بقيادة السكوتر وكان عددها 10 مناطق بطول مسارات قدره 185 كيلومتر في الربع الثاني من عام 2022.

ونوهت الدراسة بتجربة قطر في هذا المجال باستضافتها لمونديال 2022 حيث ســـطّرت اسمها كأحد أسرع الدو ل نموا في قطاع التنقـــل بالمركبات الكهربائية التشـــاركية الصغرية وحلول النقل الذكي حيث جاءت في المرتبة الثانية خليجيا مـــن حيث حجم عائدات قطاع التنقل بالسكوتر التشاركي بقيمة بلغت نحو 2.84 مليون دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 39.9 % مقارنة بعام 2021 وحلت في المرتبة الثالثة السعودية بعائدات وصلت الى 2.71 مليون دولار فيما أتت الامارات بالمرتبة الأولى بعائدات وصلت الى 5.93مليون دولار.