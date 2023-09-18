الإمارات.. 29 سبتمبر عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن يوم الجمعة الموافق 29 أيلول/سبتمبر الجاري سيكون عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1445هــ .

وأصدرت الهيئة تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية جاء فيه أنه “بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 “.

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، جدولا حدد فيه مواعيد العطلات المعتمدة للقطاعين العام والخاص لعام 2023.

#مجلس_الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023 pic.twitter.com/mgZiXfbaby — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 27, 2022

وتنتهي أيام العطل الرسمية خلال عام 2023، في كانون الأول/ديسمبر مع اليوم الوطني في 2 و 3 منه على التوالي.