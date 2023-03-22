ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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28 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 28 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.268 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.296 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.706 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و590.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.53 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و322.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 418.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 260.7 ألف صفقة.

-سوق أبوظبي
أغلقت مؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية على مكاسب مع نمو مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنسبة 0.73 في المائة ليغلق عند 9490.36 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.62 في المائة ليبلغ مستوى 9604.11 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “أدنوك للغاز” بنسبة 5.36% و”الفا ظبي” 2.75% و”أبوظبي التجاري” 2.54% و”أبوظبي الأول” 1.63% و”أدنوك للحفر” 1.62% و”طاقة” 1.55% و”أدنوك للتوزيع” 1.17% و”موانئ أبوظبي” 0.65% و”الدار” 0.42% و”أبوظبي الإسلامي” 0.42% و “أي آند” 0.34%.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 300.7 مليون درهم، تلاه “الفا ظبي” بسيولة 146.3 مليون درهم، ثم “أدنوك للغاز” جاذباً أكثر من 116.1 مليون درهم.

-سوق دبي
وصعد مؤشر سوق دبي العام للجلسة الثانية على التوالي، وارتفع اليوم بنسبة 1.1 في المائة أو ما يوازي 11.68 نقطة، ليغلق عند 3392.72 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ جلسة 9 مارس الماضي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم “إعمار العقارية” 1.62% و”إعمار للتطوير” 1.83% و”الإمارات دبي الوطني” 0.78% و”دبي للاستثمار” 0.87% و”العربية للطيران” 0.44% و”إمباور” 2.5% و”تبريد” 0.34%.

واستحوذ “إعمار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة جاوزت 99.6 مليون درهم، تلاه “العربية للطيران” جاذباً نحو 38 مليون درهم، و”الخليج للملاحة” بسيولة 37.1 مليون درهم.

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