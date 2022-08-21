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Posted inأخبار أريبيان بزنسسوق العمل

269 وظيفة للسعوديين في القوات البحرية الملكية

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أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل (269) وظيفة للسعوديين عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من: الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، وجازان.
ودعت القوات البحرية، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، التقديم من خلال بوابة التوظيف على موقع وزارة الدفاع على الرابط التالي: https://jobs.mod.gov.sa/ وذلك في الفترة من 01 – 07 / 02 / 1444هـ.

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