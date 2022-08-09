269 مليون ريال الإنفاق في نقاط بيع فنادق السعودية خلال أسبوع

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 31 تموز / يوليو حتى 6 آب / أغسطس الجاري 145,051,000 عملية، بقيمة 10,8 مليار ريال، مقابل 11,422 مليار ريال عن المدة السابقة نفسها.

وفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الفنادق 747.000 بقيمة 269 مليون ريال بارتفاع 8,1% عن الأسبوع الأسبق، وعدد العمليات في المجوهرات 214.000 بقيمة 206.733 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.939.000 بقيمة 266.165 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 42.092.000 بقيمة 1.620 مليار ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 37.525.000 بقيمة 3.203 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.975.000 بقيمة 409,9 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.254.000 بقيمة 403.399 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2.999.000 بقيمة 190.393.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.817.000 بقيمة 187.130.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.336.000 بقيمة 229.367.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.503.000 بقيمة 264.025.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.126.000 بقيمة 302.949.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.263.000 بقيمة 543.389.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.144.000 بقيمة 1.685.172.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 53.109.000 بقيمة 30384.315.000 ريال.