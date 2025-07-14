261 شركة تقنية مالية مرخصة في السعودية عام 2024

يكشف تقرير جديد مدى تطور القطاع المالي في السعودية، فيما يبرز التقرير السنوي الإنجازات والمؤشرات الرئيسية لعام 2024، أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، الذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج (44) شركة؛ حيث وصل عددها الإجمالي إلى (353) شركة بنهاية العام 2024م.

يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.



محطات لافتة

نمو التقنية المالية (FinTech): شهد العام الماضي تعزيزًا لدور التقنية المالية في تطوير القطاع، حيث وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية عام 2024.

تعزيز المدفوعات الرقمية: وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك “D360 Bank”، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024.

زخم السوق المالية السعودية: استمر زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية وتوفير بيئة داعمة للشركات.

نمو الشركات المدرجة: تمت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية، ليصل عدد الشركات الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية عام 2024.