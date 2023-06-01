250 ألف ريال أسعار شقق سكنية مدعومة في الرياض

وقعت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ست اتفاقيات شراكة بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين لتطوير وتنفيذ أكثر من 2300 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال (67 ألف دولار) بعد الدعم في ضاحية خزام بمدينة الرياض ومساحاتها بين 125 – 299 متراً مربعاً.

وتتضمن الاتفاقيات تطوير ستة مشاريع سكنية داخل ضاحية خزام مع كلٍ من شركة أسس العقار والتي ستطور 772 وحدة سكنية في مشروع أسس هاوسنق، وشركة الرمز للعقارات والتي ستطور 521 وحدة سكنية في مشروع جوهرة الرمز، وشركة طراز العربية حيث ستطور 286 في مشروع نسيم خزام، وشركة دار للتطوير العقاري وستطور 270 وحدة سكنية في مشروع دار خزام وشركة محمد ومصعب عبد الله العجلان الاستثمارية والتي ستطور 261 وحدة سكنية في مشروع خزام ريفيرا. بالإضافة إلى شركة الرائم للتطوير العقاري والمقاولات والتي ستطور 200 وحدة سكنية في مشروع عوالي النرجس.

فيديو | #الوطنية_للإسكان تطرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال في ضاحية خزام شمال الرياض #الإخبارية#البورصة_العقارية pic.twitter.com/bRf1AnmDNt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2023

وتهدف الاتفاقيات إلى زيادة المعروض العقاري السكني وتوفير خيارات سكنية متنوعة للأسر السعودية، وتهيئة البيئة المناسبة وفق أعلى المواصفات العالمية التي ترتقي بمعايير جودة الحياة والاستدامة، وتأتي امتداداً للجهود المتواصلة بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مشاريع سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وبما يعود بالنفع كذلك على قطاع التطوير العقاري ويعزز نموه ومشاركته في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوطنية للإسكان للراغبين في تسجيل اهتمامهم زيارة الرابط https://nhc.sa/ar/khuzam-suburb، حيث سيتم الإعلان قريبًا عن إتاحة الوحدات السكنية في تطبيق سكني ومركز سكني الشامل في مدينة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الشركة الوطنية للإسكان هي “الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة، في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمئة”.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أطلقت، في يناير/كانون الثاني الماضي، المرحلة الثانية من ضاحية خزام شمال الرياض ومساحتها تتجاوز 21 مليون م2، وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية 2026.