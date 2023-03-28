أظهر تقرير ثروات أفريقيا لـ هنلي أند بارتنرز العالمية للاستشارات لعام 2023، تراجع عدد مليونيرات مصر بمعدل 25 بالمئة إلى ما يقارب 16100 شخصا ممن يملكون أكثر من مليون دولار (الأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة الذين تُقدّر ‏ثروتهم الخاصة بمليون دولار أميركي أو أكثر) وتضم القاهرة قرابة 7400 منهم، ويشير التقرير إلى أن أسواق الثروات “الخمسة الكبار” في إفريقيا – جنوب إفريقيا ، مصر ، نيجيريا وكينيا والمغرب – تشكل معًا 56٪ من الأفراد ذوي الثروات العالية في القارة السمراء وأكثر من 90٪ من المليارديرات في القارة.

يتمع المصريون بالقدرة على الوصول إلى عدد قليل من الوجهات بدون تأشيرة، وهي حوالي 53 بلدا فقط بحسب تقرير “هنلي آند بارتنرز” (Henley & Partners).

يلفت خبراء إلى أن البلدان الأفريقية الأقدر على تحسين بيئة ممارسة الأعمال ستكون الأكثر ظفرا بالنسبة الأكبر من الثروات. وقدر البنك الدولي أن من بين أقل 35 دولة صديقة للأعمال التجارية في العالم، هناك 27 دولة في أفريقيا.