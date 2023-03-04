تسهم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وتركيا أبرمت أمس بشكل فاعل في مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام وتخلق 25 ألف وظيفة جديدة في البلدين بحلول 2031. وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ــ خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي ــ مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.



وأوضح صاحب السمو رئيس الدولة أن الاتفاقية لا تستهدف فقط تحفيز التبادل التجاري والاستثماري والنمو الاقتصادي المشترك ، بما يعزز جودة حياة الشعبين الصديقين ..لكنها تؤسس أيضاً لشراكة تنموية حقيقية وبناء مصالح مشتركة وتوطيد علاقات إستراتيجية أكثر قوة ومتانة بين البلدين.

وأكد سموه توجه دولة الإمارات نحو تعزيز الشراكات التنموية في المنطقة.. بما يدعم السلام والتعاون ويحقق تطلعات الشعوب..نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

وشكر سموه في ختام اللقاء المرئي المسؤولين من البلدين الذين أنجزوا هذه الاتفاقية في أقل من عام .. والتي نتطلع أن تحقق الازدهار والنمو المشترك للبلدين.

من جانبه أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وسعادته بحضور مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات الجمهورية تركية.

وقال بهذه المناسبة .. نكتب اليوم معاً فصلاً جديداً في علاقاتنا..مشيراً إلى أن الجهود المشتركة للجانبين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية الثنائية والتي تقوم على تاريخنا المشترك وثقافتنا وقيمنا تسهم أيضاً بشكل كبير في ازدهار ورفاهية واستقرار منطقتنا والعالم”.

وأضاف ” أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان اليوم والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، سيشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات.. وسنقطف ثمار هذه الاتفاقية في بلدينا ومنطقتنا خلال فترة زمنية قصيرة مما سيحفز على مزيد من التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين”..

وقال فخامة الرئيس التركي إن رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المعروف بحبه لتركيا كانت مرتكزاً مهماً لما حققته علاقات البلدين والمستوى الذي وصلت إليه “.





يذكر أن الروابط العميقة التي تجمع البلدين قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل وتهدف دائماً إلى تعزيز التعاون المُشتركِ في شتى المجالات، خاصة في قِطاعات الاقتصاد والعمل المناخي والثقافة وتمكين الشباب.



وأعلنت دولة الإمارات خلال الزيارة الأولى عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

كما جرى خلال الزيارة الثانية توقيع 13 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك..كما كان الرئيس التركي قد شارك في الدورة العاشرة من القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، حيث ألقى كلمة مسجلة خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الثاني أكد فيها عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وتركيا.