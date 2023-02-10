زلزال تركيا.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و213 والإصابات إلى 80 ألفا و52 شخصًا، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” ارتفاع حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلازل جنوبي تركيا إلى 20 ألفا و213 والإصابات إلى 80 ألفا و52 شخصًا.

وذكر بيان صادر عن “آفاد”، الجمعة، أن 1666 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين التي كان مركزهما في منطقتي بازارجيك، والبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأضاف أن 31 ألفا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وذكرت أن “آفاد” ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية والهلال الأحمر أرسلوا 137 ألفًا و973 خيمة ومليونًا و507 ألفًا و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، مؤكدة نصب 97 ألفًا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.