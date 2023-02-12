ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت السبت إلى أكثر من 25 ألف قتيل فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين بعد 6 أيام من الكارثة التي اعتبرتها الأمم المتحدة أسوأ حدث تشهده المنطقة في 100 عام. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس وصل إلى مطار حلب الدولي السبت على متن طائرة محملة بـ37 طنا من الإمدادت الطبية الطارئة في زيارة هي الأولى لمسؤول أممي بارز إلى سوريا منذ الزلزال المدمر.



وكشفت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة في الوقت نفسه من تضرر عشرات المستشفيات. ومع تخطي حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفا، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السبت نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

وقال مبعوث إيطاليا إلى دمشق إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت مساء السبت، في أول مساعدة أوروبية من الزلزال لحكومة دمشق.

و

نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية السبت أن ما لا يقل عن 48 شخصا تم إيقافهم للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا الإثنين.

وحسب الوكالة فإن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيقات في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وخلف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

15:06 – حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تجاوزت 25 ألف شخص

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 25 ألف شخص، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت السبت.

المانيا ترغب بمنح تأشيرات زيارة للناجين من كارثة الزلزال لقطة لدمار مبان في أنطاكيا

فجر الاثنين 6 فبراير، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.