240 مليار درهم قيمة مبيعات القطاع العقاري في دبي حتى نوفمبر

سجّل قطاع العقارات في دبي خلال العام الجاري رقماً قياسياً بتسجيل نحو 88 ألف صفقة بيع عقارية بقيمة تجاوزت 240 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.

وبحسب تقرير “زايجست” الصادر عن “بروبرتي فايندر”:

ارتفع عدد صفقات البيع بنسبة 46% مقارنة بعام 2021، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية فيه 60 ألف صفقة، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 61%

تجاوز حجم مبيعات عام 2022 ذروة السوق المسجلة في عام 2013 بنسبة 38%

وأشار التقرير إلى أن النمو في المبيعات كان مدفوعاً بالنجاح الملحوظ للمبيعات على الخارطة التي ارتفعت بنسبة 86% مقارنة بعام 2021.

وشكلت قيمة المبيعات على الخريطة ما نسبته 44% من إجمالي المعاملات في عام 2022 أي بارتفاع 40% عن عام 2021 من حيث عدد المعاملات في السوق الذي شهد تحولاً في كلا السوقين.

وارتفعت قيمة إجمالي المعاملات بنسبة 35% لتصل إلى ما مجموعه 83 مليار درهم، بعدما بلغت في 2021 نحو 44.6 مليار درهم.

وحققت قيمة معاملات البيع للشقق السكنية معدلات غير مسبوقة، في المقابل تجاوزت القيمة السوقية لمعاملات الفلل ووحدات التاون هاوس قيمة معاملات عام 2021 لتحقق بذلك أعلى قيمة يتم تسجيلها على الإطلاق.

وضمت قائمة المناطق السكنية الأعلى في عمليات البحث خلال العام 2022 كلاً من نخلة جميرا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية ومساكن شاطئ جميرا وأبراج بحيرات الجميرا.

وكانت أكثر مناطق الفلل والمنازل بحثاً دبي هيلز استيت ونخلة جميرا والمرابع العربية والمرابع العربية 2 وداماك هيلز وأكويا ومدينة محمد بن راشد والينابيع.