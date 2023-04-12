وصل الطلب على السفر في السعودية إلى ذروته يوم 24 أبريل/نيسان 2023 حيث بلغت نسبة الحجوزات نحو 62 بالمئة من إجمالي حجوزات المسافرين عبر منصة السفر سكاي سكانر، وبلغت نسبة المسافرين الذين يبحثون عن رحلة مدتها أسبوع أو أقل نحو 41 بالمئة، بينما يبحث نحو 46 بالمئة من المسافرين عن رحلات تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين حيث يتطلع المسافرون إلى قضاء عطلة مميزة مع الأصدقاء والعائلة.

وأعلنت سكاي سكانر، عن تنامي حركة الإقبال على الرحلات السياحية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك

بحسب بيان صحفي، وقال أيوب المأمون، خبير السفر لدى سكاي سكانر “مع اقتراب عيد الفطر المبارك شهدت المنصة إقبالاً واسعاً من قبل المسافرين في منطقة الشرق الأوسط والذين يتطلعون إلى السفر مع عائلاتهم وأصدقائهم لقضاء أوقات ممتعة في إحدى الوجهات المميزة التي نوفرها لهم، الأمر الذي بدى واضحاً عبر محرك البحث الخاص بالمنصة حيث قام معظم المسافرين بتحديد تاريخ الرحلة دون التقيد بوجهة محددة مما أتاح لهم فرصة الاطلاع على خيارات السفر الواسعة التي نوفرها خلال إجازة العيد”.

أبرز وجهات عيد الفطر المبارك

الهند المملكة المتحدة مصر تركيا إيطاليا الفلبين باكستان إندونيسيا المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية

عروض الرحلات الجوية المغادرة من المملكة العربية السعودية:

من السعودية إلى إيطاليا بأسعار تبدأ من 487 ريال سعودي

من السعودية إلى الكويت بأسعار تبدأ من 487 ريال سعودي

من السعودية إلى سلطنة عُمان بأسعار تبدأ من 762 ريال سعودي

من السعودية إلى بلغاريا بأسعار تبدأ من 938 ريال سعودي

وينصح أيوب المأمون، خبير السفر لدى سكاي سكانر، المسافرين بمجموعة من النصائح والتعليمات لضمان حصولهم على أكبر قدر من المتعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

البحث عن الرحلات القصيرة

تجنبوا اختيار الرحلات الطويلة خلال الإجازات القصيرة، وذلك حتى تتمكنوا من استغلال الوقت بشكل كامل خلال فترة إقامتكم في وجهتكم المحددة، عوضاً عن قضاء ساعات طويلة في الطائرات، فإنه وعلى الرغم من وجود خيارات واسعة للوصول إلى مختلف أرجاء العالم، إلا أنه من الأفضل اختيار رحلات قصيرة وسهلة الوصول، وذلك عبر تحديد الخيارات على المنصة وفرز النتائج بحسب مدة الرحلة.

المرونة في اختيار الوجهات

للحصول على أسعار تنافسية للرحلات وفي حال عدم تقيدكم بوجهة محددة للسفر من الأفضل عدم تحديد وجهتكم خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وترك الخيارات مفتوحة عبر المنصة لضمان حصولكم على مقترحات لوجهات مميزة وبأقل الأسعار.

اختيار المطار الأقرب لكم

تتعدد المطارات في العديد من المدن في العالم لذلك فإنه من المهم اختيار المطار الأقرب لكم للسفر منه وإليه لتسهيل عملية وصولكم بسرعة لأماكن الإقامة في وجهاتكم المختارة، لتحقيق ذلك يمكنكم الاستفادة من خيار تحديد المطار.

بطاقات العضوية

إذا كانت لديكم عضوية في أي من برامج العضوية مثل: ضيف الاتحاد، سكاي واردز طيران الإمارات، هيلتون أونرز، وبطاقة ماريوت بونفوي، يمكنكم الاستفادة منها عند الحجز عبر منصة سكاي سكانر في مجموعة واسعة من شركات الطيران والفنادق، من خلال تسجيل الدخول عبر بطاقة العضوية الخاصة بكم حيث يمكنكم التأكد من النقاط المتوفرة لديكم وإمكانية خصمها لإجراء الحجوزات.

الدقة في اختيار مواعيد الرحلات

يمكنكم استغلال عطلتكم من خلال اختيار موعد رحلتكم لتكون في وقت متأخر من الليل في اليوم الأخير قبل بدء العطلة أو في وقت مبكر من اليوم الأول.

الحد من الأمتعة

لضمان سهولة رحلاتكم من الأفضل الاكتفاء بحمل حقيبة سفر صغيرة مخصصة للطائرات عوضاً عن حمل حقائب السفر الكبيرة، وذلك للحد من الانتظار في المطار لاستلام الحقائب.

استغلال العطلات الرسمية

يمكنكم الحصول على إجازة لفترة أطول من خلال استغلال العطلات الرسمية في الدول التي تقيمون فيها وحجز رحلاتكم وفق ذلك.