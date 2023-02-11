تأكد مقتل 23700 شخص في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بعد مرور أربعة أيام من وقوع الزلزال الذي أودى بحياة عدد من القتلى لم تشهد المنطقة مثله على مدار العقدين الماضيين.

وقال وزير الصحة التركي إن عدد الوفيات في تركيا ارتفع إلى 20213 يوم الجمعة. وفي سوريا، قُتل أكثر من 3500 شخص بسبب الزلزال ولا يزال الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض.

أضرار الزلزال تصيب 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا

ووفقا لمسؤولين أتراك والأمم المتحدة فقد تضرر نحو 24.4 مليون شخص في سوريا وتركيا في منطقة تمتد على مسافة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق. وفي سوريا، أودى الزلزال بحياة أشخاص حتى حماة جنوبا التي تبعد 250 كيلومترا من مركز الزلزال.

انتشال رضيع

ونقلت رويترز أن عمال الإنقاذ انتشلوا أمس الجمعة رضيعا يبلغ من العمر عشرة أيام ووالدته من تحت أنقاض مبنى منهار في تركيا وأنقذوا أيضا عددا من الأشخاص من مواقع أخرى. عمل رجال الإنقاذ، بما في ذلك فرق الإغاثة القادمة من عشرات البلدان، طوال أوقات الليل والنهار وسط أنقاض آلاف المباني المنهارة بحثا عن ناجين. ووسط أجواء قارسة البرودة، تطالب فرق الإنقاذ بصورة متكررة الأفراد بالتزام الصمت للاستماع إلى أي صوت يدل على حياة من تحت الكتل الخرسانية.

وفي منطقة سامانداغ بإقليم هاتاي، زحف رجال الإنقاذ تحت كتل خرسانية وهمسوا “إن شاء الله” وهم يحاولون بحذر رفع الأنقاض وانتشلوا طفلا رضيعا يبلغ من العمر عشرة أيام.

وغطى رجال الإنقاذ الطفل ياجيز أولاس ببطانية ونقلوه إلى مستشفى ميداني. وأظهرت لقطات مصورة عمال الطوارئ وهم يحملون والدته على نقالة وهي في حالة ذهول وشحوب لكنها كانت واعية.

وفي مدينة ديار بكر بشرق تركيا، انتشل عمال الإنقاذ سباحات فارلي (32 عاما) وابنها سرحات ونقلوهما إلى المستشفى صباح يوم الجمعة بعد مئة ساعة من وقوع الزلزال.

وانتشل رجال الإنقاذ أما وابنتيها من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة كهرمان مرعش مساء يوم الجمعة. وعرضت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمال الإغاثة وهم ينقذون الأم وابنتيها.

وعلى الحدود التركية مع سوريا، استخدم رجال الإنقاذ من منظمة الخوذ البيضاء أيديهم للحفر حتى وصلوا إلى قدم فتاة صغيرة لا تزال على قيد الحياة.

سابع أسوأ كارثة طبيعية في القرن الـ21

يصنَف الزلزال حاليا في المرتبة السابعة بين أكثر الكوارث الطبيعية فتكا هذا القرن، متجاوزا زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 ومقتربا من إجمالي ضحايا زلزال وقع في إيران المجاورة في 2003 وأودى بحياة 31 ألف شخص.

وأقام كثيرون ملاجئ لهم في مواقف سيارات المتاجر الكبرى أو في المساجد أو على جوانب الطرق أو حتى وسط الأنقاض. وتشتد حاجة الناجين إلى الطعام والماء ووسائل التدفئة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن توصيل المساعدات في سوريا عبر خطوط المواجهة، وهو ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة، سيتم بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري.

وضغطت الأمم المتحدة من أجل السماح بتدفق المساعدات بلا عوائق إلى سوريا، وبخاصة في الشمال الغربي التي قدرت أنه حتى قبل الزلزال كان هناك أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة لمساعدات بالفعل قبل الزلزال.

ووصلت عشرات الطائرات المحملة بالمساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها حكومة الأسد منذ يوم الاثنين لكن القليل منها وصل إلى الشمال الغربي.

فجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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