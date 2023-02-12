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Posted inأخبار أريبيان بزنس

تداول: 23 شركة تنتظر الإدراج في السعودية

هيئة السوق المالية السعودية تؤكد وجود 23 شركة تمت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية (تداول)

75 طلب إدراج ينتظر موافقة هيئة السوق المالية السعودية و70 تفويضاً موقعاً مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية

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هيئة السوق المالية تؤكد وجود 23 شركة تمت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية

(رويترز) – قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز اليوم الأحد إن هناك 23 شركة تمت الموافقة على إدراجها بالسوق المالية السعودية (تداول).

وأضاف خلال مؤتمر في الرياض أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة و70 تفويضاً موقعاً مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية.

وسيكون أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية ستة أشهر لطرح أسهمها للبيع.

وقال القويز “إذا نظرت إلى ذلك بالتوازي فإنه يعطينا مؤشراً على أنه ما زال لدينا تدفق صحي جداً جداً”.

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت العام الماضي 49 إدراجاً جديداً جمعت الشركات من خلالها نحو 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار) وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق تعتزم أيضا إطلاق إطار تنظيمي للإدراج المزدوج.

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