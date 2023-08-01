مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية : 23 ألف زيارة لمراكز “سكني الشامل” في نصف العام 2023

إبرام ما يزيد على 765 عقد تملّك

مويضي المطيري by مويضي المطيري

كشف برنامج سكني عن تجاوز عدد الزيارات لمراكز “سكني” الشامل خلال الربع الثاني من العام الجاري لأكثر من 23 ألف زيارة من المستفيدين المستحقين للدعم السكني و إبرام ما يزيد على 765 عقد تملّك للمسكن الأول.

بهدف الاستفادة من الخدمات المقدمة في المراكز الأربعة، وتمكينهم من تنفيذ أعمالهم وفق آلية ميسرة، وخطوات واضحة، وتكامل فعال بين المستفيدين ومقدمي الخدمات.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي له، اليوم، أن مراكز “سكني الشامل” في: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة) مكّنت المستفيدين من إبرام ما يزيد على 765 عقد تملّك للمسكن الأول خلال الفترة نفسها؛ بقِيَم تتجاوز 715 مليون ريال؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق، ودعم الأسر في تملّك مساكنها؛ حيث أتاحت المراكز منذ تأسيسها حتى نهاية الربع الثاني 54 مشروعًا سكنيًّا، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 36 ألف وحدة سكنية، ومعروض سكني متاح عبر المراكز بأكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

وأكّد “سكني “على استمرارية الدعم من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين الأشد حاجة وتعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمنازلهم وفق إجراءات سهلة وميسرة.

ويقدم “سكني الشامل” في المدن الأربع، بالإضافة إلى خدمات المعروض السكني والحلول التمويلية؛ عددًا من الخدمات العقارية، المرتبطة بعقود الإيجار، وفرز الوحدات العقارية، وتقييم الاستدامة، وجمعيات الملاك، وغيرها.

يُذكر أن مراكز “سكني الشامل” أحدُ قنوات “سكني”، ووجهة للمستفيد، ومظلة للمطورين العقاريين، والجهات التمويلية، وتتوفر فيه الخدمات الشمولية؛ لتسهيل رحلة المستفيد في إيجاد المسكن والخدمات المرتبطة به في مكان واحد، بالإضافة لقنواته المتعددة لتقديم الخدمات، ومنها: المستشار العقاري، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، وخدمات التصاميم الهندسية، والمقاول المعتمد، والإشراف الهندسي، والسوق العقاري وغيرها؛ وذلك في إطار دعم المستفيدين، والمساهمة في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

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