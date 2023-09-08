أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفر 22 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الوظيفية الهندسية والإدارية والفنية، التي ستُتيحها الهيئة للكوادر الوطنية المؤهلة من الجنسين (الرجال والنساء).





وحددت الهيئة عددًا من الشروط والضوابط التي سيتم تعيين المرشحين بناءً عليها، وأهمها: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب لمجال الوظيفة، وأن يكون لائقًا صحيًا.





وأشارت الهيئة إلى أن التقديم على هذه الوظائف سيكون متاحًا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tga.gov.sa، لافتةً إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم الخميس 6 ربيع الأول 1445هـ الموافق 21 سبتمبر 2023م.



#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تعلن عن توفر 22 شاغرًا وظيفيًا في عددٍ من التخصصات الهندسية والإدارية والفنية. — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 7, 2023