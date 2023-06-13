22 جندي أمريكي أصيبوا في بحادث طائرة أمريكية في سوريا

نقلت أسوشيتد برس عن الجيش الأمريكي، الثلاثاء ، عن وقوع حادث بطائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفر عن إصابة 22 من أفراد الخدمة الأمريكية ، مضيفًا أن سبب الحادث قيد التحقيق وأنه لا يوجد نيران للعدو.

وقال بيان الجيش إن العسكريين كانوا يتلقون العلاج وتم نقل 10 إلى “منشآت رعاية أعلى” خارج المنطقة.

وأضاف البيان “أسفر حادث طائرة هليكوبتر في شمال شرق سوريا عن إصابة 22 من أفراد الخدمة الأمريكية بدرجات متفاوتة، ولم يتم الإبلاغ عن نيران معادية”.

ولم يرد متحدث باسم القوات الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة على الفور على طلب أسوشيتد برس للتعليق. هناك ما لا يقل عن 900 جندي أمريكي في سوريا في المتوسط ، إلى جانب عدد غير معروف من المتعاقدين، و تتحرك قوات العمليات الخاصة الأمريكية أيضًا داخل وخارج البلاد ، ولكنها عادة ما تكون في فرق صغيرة ولا يتم تضمينها في الإحصاء الرسمي.