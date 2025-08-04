20,304 صفقة عقارية في دبي خلال يوليو مع نمو قياسي في القيمة والحجم

تصدرت مبيعات سوق العقارات بدبي في يوليو في كل من وادي الصفا 3 والبرشاء جنوب مع مواصلة سوق العقارات مساره التصاعدي في شهر يوليو الماضي، حيث حقق أعلى عدد من الصفقات العقارية هذا العام، وثاني أفضل أداء شهري للمبيعات على الإطلاق من حيث القيمة والحجم.

وقد كشف تحديث للسوق أصدرته اليوم شركة ” fämالعقارية” أن الشهر الماضي شهد بيع 20,304 عقاراً، بزيادة سنوية قدرها 24.9% – بقيمة إجمالية قدرها 65 مليار درهم إماراتي، وبزيادة بنسبة 29,5% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي. كما شهدت مبيعات الشقق نمواً سنوياً بنسبة 28,1% لتصل إلى 16,272صفقة بقيمة 32,2 مليار درهم إماراتي، في حين حققت أكبر طفرة في القطاع ارتفاعاً في معاملات العقارات التجارية بنسبة 57,8% لتصل إلى 606 معاملات قيمتها 1,5 مليار درهم إماراتي. من جهتها حققت مبيعات الفلل 19,3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6,4% في الحجم لتصل إلى 2,988 صفقة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 22,3% لتصل إلى 438 صفقة بقيمة 12 مليار درهم إماراتي. وارتفع متوسط سعر القدم المربع بنسبة 9,5% ليصل إلى 1,649 درهم إماراتي مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.

وأظهرت بيانات DXBinteract أن مبيعات العقارات في دبي في شهر يوليو الماضي قد شهدت ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات الخمس الماضية – من 4.5 مليار درهم إماراتي (2,300 صفقة) في عام 2020 إلى 11.2 مليار درهم إماراتي (4,400 صفقة) في عام 2021، و21.3 مليار درهم إماراتي (7,200 صفقة) في عام 2022، و37.8 مليار درهم إماراتي (11,200 صفقة) في عام 2023، و50.2 مليار درهم إماراتي (16,300 صفقة) في عام 2024. وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ” fämالعقارية”: “ان مستوى ارتفاع نشاط الشهر الماضي يؤكد مجدداً على قوة ونضج قطاع العقارات في دبي”.

“لقد أثبتت دبي قدرتها على استدامة النمو خلال دورات مختلفة مدعومةً بلوائح تنظيمية واضحة ومعنويات قوية من المستثمرين، ومجموعة متواصلة من الفرص الجديدة. وتعتبر أرقام يوليو مؤشراً واضحاً آخر على أن الثقة في السوق لا تزال عالية، محلياً ودولياً”.

وأكدت البيانات أن أغلى شقة بيعت خلال شهر يوليو مقابل 174 مليون درهم إماراتي في مجمع أمان ريزيدنسيز دبي، البرج الأول في منطقة جميرا الثانية.

أما المنطقة الأفضل أداءً من حيث القيمة الإجمالية فكانت وادي الصفا 3، حيث شهدت 1,210 عمليات بيع عقارات بقيمة 6.011 مليار درهم إماراتي. وسجلت البرشاء جنوب 1,846 صفقة بقيمة 2,047 مليار درهم إماراتي.

وشكّلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 13% من إجمالي المبيعات، أما العقارات التي تتراوح قيمتها بين1-2 مليون درهم إماراتي فقد شكلت ما نسبته 37% من اجمالي المبيعات، والعقارات أقل من مليون درهم إماراتي ما نسبته 25%، والعقارات بين 2-3 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 14%، والعقارات بين 3-5 ملايين درهم إماراتي ما نسبته 11%.

وبشكل عام، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين بشكل ملحوظ على مبيعات إعادة البيع – 71% مقابل 29% من حيث الحجم، و65% مقابل 35% من حيث القيمة الإجمالية.