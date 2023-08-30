كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، عن الفرص الكبيرة التي توفرها المملكة في قطاع التعدين، مما يستدعي العمل على الاستفادة من الفرص التي توفره 2030.

و أكد على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030، ضمن مستهدفات تنويع القاعدة الاقتصادية، لتكون الصناعة والتعدين من أهم الخيارات لتحقيق ذلك، في ظل ما تقدمه الوزارة من مزايا وممكنات للمستثمرين في القطاعين”.

وأشار إلى أن لدى القطاع الخاص في البلدين فرصة كبيرة لعقد شراكات نوعية في القطاع الصناعي والتعديني خاصة، حيث تتيح الاستراتيجية الوطنية للصناعة فرصاً استثمارية متنوعة تشمل 12 قطاعاً صناعياً، ويمكن للمستثمرين الأتراك الاستفادة منها بشكل كبير، والعمل على نقل تجاربهم وتوطين التقنيات في المملكة.

كما أكّد الوزير، على عمق العلاقات التي تربط المملكة وتركيا، والسعي لنقلها إلى آفاق أوسع، بتعزيز التعاون في الصناعة والتعدين.

وتناولت الاجتماعات بين الخريف ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد كاجير، ورئيس اتحاد الصناعات الدفاعية البروفيسور هالوك جورجون، مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة والفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات الحيوية، منها صناعة السيارات، والمنتجات الغذائية والدوائية، والصناعات العسكرية، ومناقشة زيادة نفاذ الصادرات غير النفطية بين البلدين.

وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع أسلسان لصناعة الإلكترونيات العسكرية، ومصنع توساش للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة؛ واطَّلَع خلال زيارته للمصانع على أبرز ما توصَّلت إليه الشركات التركية والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعات وتجوّل في المصنعين، وشاهد خطوط الإنتاج وآلية العمل فيهما.