2027 دولار لأونصة الذهب، وتوقعات بمزيد من الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار مقابل ‏أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن الترقب الحذر لقرار الاحتياطي الفيدرالي.‏

ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:06 ‏بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% أو ما يعادل 10.6 دولار إلى 2033.9 دولار ‏للأوقية.‏

واستقرت أسعار الذهب عند حوالي 2015 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء بعد أن قفزت بنسبة 2٪ تقريبًا في الجلسة السابقة ، حيث أثرت مخاوف الركود المتزايدة والمخاوف المستمرة بشأن القطاع المصرفي في الولايات المتحدة على الدولار ، بينما رفعت أصول الملاذ الآمن الأخرى.

في غضون ذلك ، يظل المستثمرون حذرين قبل قرار السياسة الفيدرالية الأمريكية ، حيث من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. أظهرت بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة انخفاضا إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبًا خلال شهر مارس ، مما أضاف إلى الأدلة الأخيرة على أن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد خفف من حدة سوق العمل. كما أعرب المستثمرون عن قلقهم بشأن انهيار فيرست ريببلك بنك First Republic Bank والاستحواذ اللاحق من قبل جي بي مورجان، وهو ثاني أكبر فشل بنك في تاريخ الولايات المتحدة.