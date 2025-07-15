200 مليون دولار لكل صفقة للبنتاغون مع 4 منصات ذكاء اصطناعي

أعلن البنتاغون منح كل من شركة منصة جروك وأنثروبك وغوغل صفقة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لكل منها . وتأتي هذه العقود الثلاثة الجديدة إضافةً إلى العقد المتساوي الذي مُنح الشهر الماضي لشركة أوبن إي آي OpenAI، ليصل إجمالي استثمار رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والرقمي في “الذكاء الاصطناعي الرائد” التجاري إلى 800 مليون دولار أمريكي. وأعلن المكتب الرئيسي للذكاء الرقمي والاصطناعي (CDAO) التابع لوزارة الدفاع الأمريكية عن منح عقود بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار لكل من شركات Anthropic وGoogle وOpenAI وxAI. تهدف هذه العقود إلى تسريع دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لمواجهة تحديات الأمن القومي الملحة. ويشير البيان إلى أن هذه الشراكات ستمكن وزارة الدفاع من الاستفادة من أحدث التقنيات والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي وكيلة عبر مجموعة واسعة من المهام. ويهدف هذا التعاون إلى تعميق فهم الشركات المزودة للذكاء الاصطناعي لاحتياجات الأمن القومي، مع تمكين الوزارة من استخدام أحدث ما توصلت إليه الصناعة الأمريكية. صرح الدكتور دوغ ماتي، كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، بأن تبني الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا جذريًا في قدرة الوزارة على دعم الجنود والحفاظ على التفوق الاستراتيجي. وأكد أن دمج الحلول التجارية المتاحة سيسرع من استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم في المهام القتالية الأساسية، بالإضافة إلى أنظمة الاستخبارات والأعمال التجارية والمؤسسية. ويضيف البيان أن وزارة الدفاع تتبنى نهجًا يركز على الحلول التجارية لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. تُمكن CDAO أيضًا الوحدات القتالية ومكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة من الوصول إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) عبر مساحة عمل نموذج اللغة الكبيرة للمؤسسات التابعة للجيش، المدعومة بـ Ask Sage. كما يتم دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في بيانات الوزارة ومنصات الذكاء الاصطناعي مثل Advana وMaven وEdge Data Mesh. وتتعاون الوزارة أيضًا مع إدارة الخدمات العامة (GSA) لتوفير أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي للحكومة الفيدرالية بأكملها.

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